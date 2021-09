Levikom sai kohtult saneerimisloa

Viimasel ajal 5G leviala konkursi ja võlgade tõttu meedias figureerinud telekommunikatsiooniettevõte Levikom Eesti OÜ sai kohtult loa, et nende saneerimisprotsess võib alata, kirjutab Ärileht .

Äripäev kirjutas septembri alguses, et advokaadibüroo TGS Baltic esitas kohtule avalduse oma endise kliendi, võlgades telekomifirma Levikomi pankroti väljakuulutamiseks. Levikom ise on esitanud kohtule avalduse ettevõtte saneerimiseks.

Kohtumäärusest tuleb välja, et pankrotihoiatuse on Levikomi suhtes esitanud ka Ellex Raidla Advokaadibüroo ning lisaks on võlausaldaja Swedbank AS-i kasuks seatud Levikomi vallasvarale kommertspandiregistrisse kaks kommertspanti summas 160 000 Eesti krooni ja 181 509 eurot.

Levikom on seisus, kus neil puuduvad käibevahendid võlausaldajate poolt nõutavate nõuete koheseks tasumiseks ning suure tõenäosusega asuvad võlausaldajad nende vara sundvõõrandama. Levikomile kuuluv põhivara on aga hädavajalik nende majandustegevuseks ning selle võõrandamisel muutuks Levikom püsivalt maksejõuetuks, kuna neil puuduks igasugune võimekus majandustegevuse jätkamiseks.

Levikom soovib saneerimismenetluses ümber kujundada kohustusi võlausaldajate ees ennekõie kohustuste tasumise tähtaja pikendamise ja kohustuse asendamine Levikomi aktsiaga.

Levikom Eesti OÜ saneerimisnõustajaks on Martin Krupp. Levikom OÜ palus määrata 60-päevase tähtaja saneerimiskava kohtule esitamiseks ja 50-päevase tähtaja võlausaldajate poolt saneerimiskava vastuvõtmiseks.

Ärileht proovis ühendust saada Levikomi omanike Peep Põldsammi ja Toomas Peegiga, kellest viimane jäi tabamatuks, aga Põldsamm, kes on varem nende teemasid kommenteerinud, ütles, et ei tegele enam Levikomi teemadega ehkki on seal siiani omanik.