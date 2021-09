Aktsiiside mõju: diisel maksab kõige rohkem Lätis, bensiin Eestis

Kütuseaktsiis Balti riikides on erinev. Eestis praeguse plaani järgi järgmise aasta maini kehtiv madalam diislikütuse aktsiis ei ajenda enam tankima Lätis, kuid bensiin on seal endiselt odavam. Peaminister Kaja Kallas ja kütusemüüjad on eri meelt selles, kui suurel määral mõjutab aktsiis lõpphinda tanklais.

Eesti-Läti piirialal on kütuse hinnaerinevus eriti märgatav. Bensiini eest tuleb Lätis oluliselt vähem raha välja käia kui Eestis. Ja lätlased on oma mitu aastat kestnud aktsiisireformi nüüd lõpetanud. Poliitikud mitmest Läti erakonnast kinnitavad, et lähiaastail enam aktsiise muuta plaanis ei ole.

Õigema pildi saamiseks tuleks võrrelda ühe keti keskmist hinda, kuna tanklati võib see erineda. Circle K andmed näitavad, et diislikütuse hind Eestis ja Leedus on enam-vähem võrdne, Lätis on see kütus Balti riikidest kõige kallim. Bensiin maksab aga kõige enam Eestis, järgnevad Läti ja Leedu.

Aktsiisivõrdlus aga näitab, et Eestis ja Leedus on diislikütuse aktsiis praegu võrdne – 372 eurot 1000 liitri kohta. Lätis on see kõrgem ehk 414. Bensiiniaktsiis on aga konkurentsitult kõige kõrgem Eestis, Lätis ja eriti Leedus on see oluliselt madalam.

"Aktsiisi- või maksukomponent moodustab suure osa kogu kütusehinnast. Ikkagi üle poole moodustab käibemaks ja aktsiisimaks ehk otsesed maksud. Küll on hetkel väike erinevus taastuvenergia kohustuste täitmisel," ütles Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Kuigi aktsiis moodustab kütuse müügihinnast olulise osa, leiab peaminister Kaja Kallas, et selle mõju võib tarbijani jõuda ühesuunaliselt ehk rohkem siis, kui riik määra tõstab ja vähem siis, kui langetab.

"Kui seadust ei muudeta ehk kõik jääb nii, nagu eelmine valitsus pani paika, siis 2022. aasta maist tõusevad aktsiisid kriisieelsele tasemele tagasi. Kui seda muuta, siis tekib kohe küsimus, kas Eesti kütuseettevõtjad ka langetavad hinda?" lausus Kallas.

Olerexi omanik Anti Moppel on siiski kindel, et tanklad peegeldavad aktsiiserinevusi täpselt. Märk sellest, et piirialal jälle Eesti pool tangitakse, on see, et Valga Olerexi tanklat uuendatakse. Kuid hinnamõjureid on teisigi.

"Olulisel määral mõjutab hinda kütuste sisseost. On selge, et maailmaturu hinna põhjal tehtud ost Riias erineb kütuse ostust Tallinnas," lausus Läti kütusemüüjate assotsiatsiooni juhatuse esimees Ojars Karcevskis.

Läti kütusemüüjate assotsiatsiooni juhid on kogu aeg taotlenud, et Poolast Eestini oleks aktsiis sama. Paraku nii see pole ja ilmselt ei saagi olema.