Kütusefirmad ei näe hinnatõusust veel suurt mõju müügile

Ehkki autokütus on viimastel kuudel maailmaturu hindade kasvu tõttu ka Eesti bensiinijaamades kallinenud, tunnistavad tanklakettide juhid, et müügimahud on samad või langenud ainult paar protsenti.

"Kuna hinnatõus on olnud lühiajaline ja kiire, siis veel statistiliselt muutust müügis näha ei ole. Aga tunnetuslikult on müük väikses languses," rääkis AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna teisipäeval ERR-ile. Kärsna, tunnistas, et praegu on veel hinnatõusu mõju raske hinnata, kuna müüki mõjutavad ka koroonapiirangud ning taas tõusule pööranud majandus.

Septembris oli eratarbijate ostumaht Alexelas samal tasemel kui 2019. aastal, enne koroonast põhjustatud kriisi ning kaks protsenti suurem kui eelmise aasta septembris. Koroona tõttu küll aeglustus majandus, aga samas hakkasid inimesed kontaktide vältimiseks rohkem erasõidukeid kasutama, mis viis ka kütuste tarbimise üles, selgitas Kärsna.

Koroonakriisi mõju tõi esile ka Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste. "Jätkuvalt kõrged COVID-19 nakatumisnumbrid mõjutavad oluliselt inimeste liikuvust ning seetõttu on keeruline hinnata kui suur on mõju kütusemüügi aktiivsusele kütuse hinnal või koroonakriisil. Kui vaatame müügistatistikat, siis meie viimaste kuude mahud on olnud stabiilsed," ütles ta.

"On näha tendentsi, et kui kütuse hind on soodsam, siis tangitakse rohkem ja kui hind kõrgem, siis on müügid tagasihoidlikumad ning tarbijad pigem ootavad peatset hinnalangust. Koroonakriisi valguses on aga täpset analüüsi võimatu teha," märkis Sülluste.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik rääkis, et nende ettevõttes on näha väikest langust eratarbijate tankimise mahtudes. Samas aga kütust oma tööks kasutavate ettevõtete tarbimises sellist langust näha ei ole.

Olerexi tegevjuht Piret Miller ütles ERR-ile, et hetkel on aasta trend langev, võrreldes septembri algusega on kütuse müügimahud kuni neljaprotsendises languses, mida võib põhjendada kõrgete kütusehindadega.

Alexela juhatuse liige Kärsna märkis, et suurem selgus saabub pärast oktoobri andmete kokku löömist, aga tema kõhutunne ütleb, et käesoleval kuul on tarbimine pisut väiksem.