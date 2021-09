Aktivistid nõuavad EL-i kalalaevastiku maksusoodustuste kaotamist

Euroopa Liidu kalalaevastik saab igal aastal 1,5 miljardi euro ulatuses maksusoodustusi, mis on seotud välja paisatavate heitkoguste maksustamisega. Keskkonnaaktivistid nõuavad soodustuste kaotamist.

Laevastik koosneb umbes 63 600 alusest. Igal aastal kasutavad laevad 2,3 miljardi liitri ulatuses kütust. Laevad püüavad 5,2 miljoni tonni ulatuses mereande, mille väärtus on on umbes 7,7 miljardit eurot.

Kütuse põletamisel eraldavad laevad aastas 7,3 miljoni tonni ulatuses süsinikdioksiidi. Kalalaevad eraldavad aastas sama palju süsinikdioksiidi kui näiteks kogu Malta majandus.

Valitsusvälise organisatsiooni Our Fish aruande kohaselt väldib kalatööstus umbes 1,5 miljardi euro ulatuses heitkoguste kvootidega seotud maksude maksmist.

Aktivistid leiavad, et Euroopa Komisjon peab kaotama kalatööstuse maksusoodustused.

"Saastajad maksavad, see peab kehtima ka EL-i kalalaevastiku suhtes. Nad põletavad fossiilkütuseid," teatasid aktivistid.

Aktivistide hinnangul tuleb tõhustada keskkonnasõbralikumat kalapüüki.

"Need maksusoodustused soodustavad ülepüüki ja ohustavad veekogude tervist. Samuti soodustab see kliimamuutusi," ütles Our Fishi teadlane Rebecca Howard.

Hulk EL-i Parlamendi liikmeid nõuab, et aastaks 2027. kaotatakse kõik toetused, mis mõjuvad kahjulikult keskkonnale.