Tallinna valimislubaduste keskmes on tasuta lasteaiad ja uued trammiliinid

Erakondade kohalike valimiste Tallinna platvormides on läbivad teemad trammiliinide pikendamine, lasteaia kohatasu kaotamine ja jalgrattateede võrgustiku arendamine. Erakonnad seavad olulisele kohale ka pealinnas eestikeelse hariduse – mõned soovivad sellele täielikult üle minna juba mõne aastaga, teised peavad oluliseks muukeelsete laste eesti keele õppe toetamist.

Haridus – eestikeelne õpe ja lasteaia kohatasu

Läbiv teema erakondade programmides on Tallinnas eestikeelse õppe tagamine. Mõned erakonnad lubavad võimalikult kiiresti minna üle täielikult eestikeelsele õppele, teised panustavad keelekümbluse suurendamisele ja paremale keeleõppele, jättes alles ka võimaluse õppida venekeelses koolis. Pea kõik erakonnad lubavad ka kaotada lasteaedade kohatasud.

Isamaa lubab venekeelsed lasteaiad ja koolid viia eestikeelsele õppele üle 2027/2028 õppeaastaks. Protsessi juhtimiseks plaanib erakond nimetada ametisse eraldi eesti keele valdkonna eest vastutava abilinnapea. Lasteaedade kohatasu erakond kaotada ei plaani, küll soovib Isamaa selle aga neljaks aastaks külmutada praegusel tasemel.

EKRE lubab viia venekeelsed lasteasutused järk-järgult üle eestikeelsele õppele, ühtlasi näeb erakond ette LGBT ja multikultuursete teemade koolidest ja lasteaedadest eemal hoidmist. Erakond plaanib muuta lasteaia kohatasu sõltumatuks riiklikust alampalgast ja alandada selle vanema omaosalustasuni.

Reformierakond lubab paremat eestikeelset haridust alates lasteaiast, selleks eraldada lisaraha õppematerjalide loomiseks ja õpetajate palga tõstmiseks. Täpsemat plaani eestikeelse hariduse kohta erakond aga välja ei too. Ühtlasi lubab erakond kaotada lasteaia kohatasu ja võrdses mahus toetada eralasteaedu.

Keskerakonna kampaaniaüritus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Keskerakond lubab siiski muukeelsed koolid säilitada, et vanemad saaksid valida sobiva kooli pere vajaduste järgi. Samas soovib erakond panustada rohkem eesti keele õpetamisse muu õppekeelega koolides ja toetada muukeelsete laste eesti keele õpet. Keskerakond lubab ka Tallinnas elavatele lastele tasuta lasteaiakohti.

Sotsiaaldemokraadid lubavad kaotada lasteaia kohatasu, õpetada lasteaias heal tasemel eesti keelt ja avada rohkem keelekümblusrühmasid. Õpetaja abide palgad lasteaedades soovib erakond tõsta 75 protsendini õpetaja palgast.

Eesti 200 soovib lasteaiad viia eestikeelsele õppele üle alates 2023. aastast ning tänavu sündinud lapsed peaksid kooli lõpetama eestikeelsena. Erakonna hinnangul peaks koolielu korraldamisel olema suurem roll kogukonnal ning alus- ja alghariduse eest peavad vastutama kogukonnad ja linnaosavalitsused.

Rohelised lubavad tasuta päevahoidu, lasteaedade ehitamist kohtade tagamiseks, edendada muu kodukeelega laste keelekümblust ja integreerida huviharidus koolipäeva.

Liiklus ja ühistransport – rattateed ja trammiliinid

Kõikidel erakondadel on visioon parandada Tallinna liikluskeskkonda ja erinevad lahendused ühistranspordivõrgu parandamiseks. Peamiselt soovitakse arendada trammiliine, neid erinevatesse linnaosadesse pikendades. Fookus on seatud ka rattateede võrgustiku arendamisele ja jalgrattastrateegia elluviimisele.

Reformierakond näeb probleemina kiiret autostumist, mille lahenduseks pakutakse välja 15-minuti linna visioon ning rattateed ja ühistranspordi parendamine. Erakond plaanib ehitada välja Tallinna katva isejuhtiva trammivõrgu, mis ühendaks Õismäe, Mustamäe, Lasnamäe ja Pirita suunal, samuti ühendaks trammivõrgustiku naaberomavalitsustega. Enne uute trammiliinide valmimist plaanib erakond Laagna teel võtta kasutusele kiired ekspressbussid.

Sotsid lubad trammivõrgustiku arendada välja Lasnamäele, Haaberstisse, Mustamäele, reisisadama terminali ning rajada rongiliini Kopli ja Lasnamäe vahele.

Rohelised plaanivad trammiliinid pikendada Järvele, Lasnamäele ja Piritale ning planeerida uued trammiteed Kristiinesse ja Õismäele. Mõistagi toetab erakond ka rattastrateegia elluviimist.

Roheliste Tallinna programmi tutvustamine. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

EKRE lubab seevastu hoopis rajada Tallinnasse õhutrammi ja avada meretrammi liini Kakumäelt lennu- ja reisisadamasse. Samal ajal toetab erakond autojuhisõbralikku linna, milles vähendatakse parkimistasu ja ehitatakse parkimismajad.

Isamaa soovib samal ajal kaotada linna kehtestatud nõude parkimiskohtade rajamiseks uute kinnisvaraarenduste juurde. Erakond toetab trammiühenduse loomist lennujaama, sadama ja Kopli vahel. Erakond toetab ka rattastrateegia elluviimist ning plaanib uuendada ühistranspordisüsteemi. Ühtlasi plaanib Tallinna-Helsingi kaksiklinna ideest lähtuv Isamaa ühendada Tallinna, Harjumaa ja Helsingi ühistranspordi piletisüsteemi.

Ka Eesti 200 lähtub põhimõttest, et eluks vajalik peab olema linnaelanikule 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel ning linn peab arvestama jalgratastega, rajades neile ka parkimisvõimalused kortermajade juurde.

Keskerakond plaanib rajada merepromenaadi Piritalt Põhja-Tallinnasse. Ühistranspordi valdkonnas lubab erakond tuua Tallinnasse metroobussid ja muuta 2035. aastaks kogu ühistranspordi elektriliseks. Uue trammiliini ehitusega Vana-Sadamasse plaanib erakond edasi minna ning soetada ka uusi tramme, samal ajal laiendades ka bussiradade võrku.

Reformierakond ja rohelised lubavad rahustada linnasisest liiklust. Kui Reformierakond soovib langetada kiirused kvartalisiseselt asumites ja kesklinnas 30 kilomeetrile tunnis, siis rohelised soovivad seda teha kogu linnas. Sotsid lubavad ka arendada ööpäevaringset ühistransporti. Öösõidukeid soovivad ka rohelised, kes plaanivad nädalavahetusel pikendada sõidugraafikuid.

Reformierakonna kampaaniaüritus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Investeeringud ja kultuur – renoveeritakse linnahall ja valmib Tallinna haigla

Keskerakonna fookuses on investeering Tallinna haiglasse. Sotsiaaldemokraadid toovad samuti lubadustes välja Tallinna haigla rajamise, kuid soovivad otsida selle asukohale alternatiive. Ühtlasi märgivad sotsid, et pole nõus müüma Ida-Tallinna Keskhaigla kinnistuid, vaid võtaks need kasutusele eakatele ja lastele suunatud tegevusteks.

Keskerakond plaanib renoveerida koos riigiga linnahalli, seda plaanivad rekonstrueerida ka sotsiaaldemokraadid. Keskerakond toetab ka filmilinnaku rajamist ja plaanib koostöös erasektoriga rajada pealinna meelelahutuspargi.

Reformierakond toetab Tallinna-Helsingi tunneli uuringute ja eriplaneeringu algatamist, ühtlasi soovib aidata linnana kaasa linnahalli renoveerimisele ja uue ooperimaja rajamisele. Tallinna-Helsingi tunnelit toetavad ka Isamaa ja sotsiaaldemokraadid.

Roheliste juhtimisel julgustaks linn ettevõtjaid investeerima taastuvenergia tootmisse ja energiatõhususe parandamisse. Samuti investeeriks linn ringmajandusse.

EKRE Tallinna programm eraldi suuri investeeringuid välja ei too, kuid märgib, et erakond soovib Tallinnas võtta laenu, et investeerida infrastruktuuri ja luua töökohti. EKRE soovib rajada Põhja-Tallinnasse, Lasnamäele ja Mustamäele mooduljäähallid, samuti plaanib erakond korrastada teid. Erakond plaanib ka tühistada rohepöörde strateegia.

Isamaa lubab ära hoida maamaksu tõusu ja käivitada eramajade renoveerimistoetuse programmi ning kolmekordistada kortermajade renoveerimiseks ette nähtud toetusi. Ühtlasi soovib erakond luua üürnikele võimaluse munitsipaaleluruumide välja ostmiseks.

Sotsiaaldemokraadid on kampaania algusest pannud rõhku öölinnapea institutsiooni loomisele ja ööelustrateegia vastuvõtmisele. Sama lubab ka Reformierakond. Reformierakond toob programmis välja, et teenindussektor on kriisis tugevalt lüüa saanud ja seetõttu vajab majandusharu linnas rohkem tähelepanu.