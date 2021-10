IEA juht: Venemaa suudaks vajadusel gaasitarneid Euroopasse suurendada

Rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) juht Fatih Birol ütles neljapäeval, et Venemaa suudaks vajadusel Euroopasse oluliselt rohkem maagaasi tarnida. Kontinenti räsib energiakriis ja hulk Euroopa ametnikke süüdistab Venemaa gaasimonopoli Gazpromi, et firma piirab täiendavaid gaasitarneid Euroopasse.

Birol kutsus Venemaad üles tõestama, et Moskva on Euroopa jaoks usaldusväärne tarnija. Kõrge gaasi hind takistab Euroopa majanduse taastumist.

"Kui Venemaa suurendab tarneid Euroopasse, mõjuks see turule rahustavalt. Ma ei ütle, et nad seda teevad, aga neil on olemas see võimekus," ütles Birol.

Gaasi hind on Euroopas tõusnud juba mitu kuud. Kolmapäeval vihjas Venemaa president Vladimir Putin, et Gazprom suurendab tarneid Euroopasse.

Gazpromi teatel mõjusid Putini kommentaarid rahustavalt nii Venemaa tootjatele kui ka Euroopa tarbijatele.

"Me kõik hingasime kergendatult," ütles Gazpromi ekspordijuht Jelena Burmistrova.

Venemaa väidab, et täidab oma pikaajalisi lepinguid. Kremli ametnikud väidavad siiski, et Venemaa võib gaasimüüki suurendada, kui Saksamaa ja EL Nord Stream 2 torujuhtme käivitamise heaks kiidavad. See lisab kahtlusi, et Venemaa piirab gaasitarneid Euroopasse sihilikult,

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval, et Nord Stream 2 on parim viis gaasitarnete suurendamiseks. "Alternatiivsed tarneteed töötavad suurepäraselt ning on palju kõrgtehnoloogilisemad ja keskkonnasõbralikumad," ütles Peskov.

IEA loodi 1970. aastatel, kui Euroopas puhkes Araabia riikide kehtestatud naftaembargo tõttu energiakriis. Organisatsiooni peakorter asub Pariisis.