Opositsioon soovib taastuvenergia tasust loobumist

Kokku viie aktsiisi jätmise praegusel tasemele pakkus eelmisel nädalal välja Keskerakond.

"Kui me võtame näiteks diislikütuse aktsiisi, siis ta avaldab mõju kõikides valdkondades. Transpordivaldkonnas, sealt edasi toiduvaldkonnas, kõikides valdkondades. Teiseks elektriaktsiis – me näeme, et elektrihinnad on kõrged ja see on üks meede natukene seda hinnasurvet vähendada. Kindlasti põllumajanduse erimärgitusega diisliaktsiis, maagaas, need on mõningad näited," sõnas Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Esmaspäeval tegigi rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus eelarvearuteludeks vastava ettepaneku. Ministri sõnul lähtub ettepanek murest kiire inflatsiooni üle, millele ei tohiks täiendavalt hoogu anda.

Opositsiooni hinnangul leevendavad aktsiisid hinnatõusu mõju vaid osaliselt. Loobuda tuleks ka elektriarvel kajastuvast taastuvenergia tasust.

Riigikogu liikme Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul peaks taastuvenergia tasu olema tarbijateni jõudval arvel null. "Ja need taastuvenergia toetused taastuvenergiaettevõtetele, need kompenseeritaks siis riigieelarve eraldisega nagu paljude Euroopa riikides ka tehakse," ütles Reinsalu.

Taastuvenergia toetusele kulub 100 miljonit eurot aastas. See raha oleks leitav suurenenud CO2 kvooditasudest, ütles Reinsalu.

EKRE hinnangul tuleks aga elektri taastuvenergia toetusskeem üldse kaotada.

"Me ei tegele siin kelleltki teiselt raha ära võtmisega, et nendele taastuvenergiafirmadele maksta, kellest väga paljud teenivad lihtsalt pöörast kasumit selle taastuvenergia tasuga," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Helme sõnul peaksid praeguse hinna juures tootjad turutingimustes hakkama saama. "Kui elekter on üle 40 euro megavatist ja praegu ta on 170, hakkab 200 eurole lähenema, siis taastuvenergia tasu ei ole üldse vaja, siis juba turutingimustes saavad need tootjad väga ilusti hakkama," rääkis ta.

Keskkonnaminister Tõnis Mölderi sõnul pole tasu kaotamine mõistlik. "Mis puudutab taastuvenergia tasu tervikuna, siis selle komponendi täna olemasolu on ikkagi tegelikult võimaldanud ka Eestis täna päris arvestaval hulgal luua just sellist elektritootmisvõimsust mis on ikkagi keskkonnasõbralik, loodussõbralik ja selle kaotamise sellisel kujul kindlasti ei ole mõistlik."