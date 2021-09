Raisi: Iraan ootab tuumakõnelustelt sanktsioonide tühistamist

Islamiõpetlane Ebrahim Raisi, kellele eelnenud valitsus oli püüelnud paremate suhete poole Läänega, kutsus Ühendriike üles täitma oma lubadust tühistada sanktsioonid, nagu nägi ette 2015. aastal sõlmitud mitmepoolne tuumalepe.

"Islamivabariik peab kasulikuks kõnelusi, mille lõplik tulemus on kõigi rõhuvate sanktsioonide tühistamine," lausus Raisi salvestatud kõnes ÜRO Peaassambleele. Ta kordas riigi ametlikku seisukohta, et tuumarelvad on religiooniga keelatud. Selle seisukoha osas on väljendanud iseäranis suurt skepsist Iisrael, mis on Iraani tuumaprogrammi pidurdamiseks seda saboteerinud.

Tuumarelvadel "ei ole kohta meie kaitsedoktriinis ja heidutuspoliitikas", väitis Raisi.

President Joe Biden, kes oma esimese ÜRO kõne kohapeal ette kandis, oli varem öelnud, et Ühendriigid on valmis naasma tuumaleppesse, millest tema eelkäija Donald Trump oli USA välja viinud. "Me oleme valmis (lepet) täiemahuliselt järgima, kui sama teeb ka Iraani," lausus ta sanktsioonide tühistamisele viidates.

Kuid mitu kuud Euroopa Liidu vahendusel väldanud kõnelustel ei ole seni õnnestunud lepet reanimeerida.

Teheran on eemaldunud leppe mõningaist punktidest protestiks sanktsioonide vastu ning nõuab majandusliku surve täielikku lõpetamist, samas kui Bideni administratsioon on soostunud arutama üksnes tuumaprogrammi tõttu kehtestatud meetmeid, mitte neid, mille põhjuseks on teised, sealhulgas inimõigusi puudutavad mured.

Raisit saatev Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Said Khatibzadeh märkis, et ootab kaudsete Viini läbirääkimiste taastumist leppesse jäänud Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa osalusel. "Viini kõnelused jätkuvad varsti, lähinädalatel," vahendas tema sõnu Iraani ametlik uudisteagentuur IRNA.

Raisi pühendas suurema osa oma kõnest Ühendriikide sarjamisele, mainides eelkõige Lääne toetatud valitsuse kukkumist Afganistanis ja Trumpi toetajate tormijooksu Kapitooliumile 6. jaanuaril.

Need kaks sündmust näitavad tema sõnul, et USA hegemoonilisel süsteemil puudub usaldusväärsus nii riigi sees kui sellest väljaspool.

"Täna meie piirkonnas nähtu tõestab, et mitte ainult hegemooniline süsteem, vaid ka läänestunud identiteedi kehtestamise projekt on haledalt läbi kukkunud," ütles Raisi.