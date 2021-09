Valitsus avalikustab riigieelarve detailid neljapäeval

Keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab ütles kolmapäeva hommikul ERR-ile, et koalitsioon on väga lähedal järgmise aasta riigieelarve valmimisele: "Täna on kabineti nõupidamisel seatud eesmärk sellele, et põhimõttelised otsused saame ära vormistada. Kõik detailid tulevad homme valitsuse pressikonverentsil."

Uuel nädalal plaanib valitsus eelarveeelnõu esitada riigikogule kinnitamiseks.

"Rahandusministeerium peab veel arvutusi tegema. Numbrid peavad olema täpsed ja me väga loodame, et sinna enam vigu sisse ei satu," ütles Aab.

Aab selgitas, et eelarvesse on arvestatud koroonakriisiga seotud kulud. "See hädavajalik, mis on vaja vaktsiinideks, testideks, haiglate ületööks, on eelarves olemas."

Aab möönis, et viiruse kulgu ei saa prognoosida ja seega on keeruline ette näha ka sellega kaasnevaid kulusid, kuid kinnitas, et eelarvesse on neid arvestatud varuga.

Samuti kommenteeris Aab rahandusministri soovi aktsiisitõus järgmisel aastal ära jätta, öeldes, et aktsiiside puhul tuleb mõelda inimestele, keda on hinnatõus karmilt mõjutanud.

Kui juba varem leppisid valitsuse pooled kokku õpetajate, kultuuritöötajate ja päästjate kolmeprotsendilises palgatõusus, siis nüüd ütles Aab, et Keskerakond ootab veelgi suuremat palgatõusu.

"Me soovime, et palgatõus oleks suurem," rääkis Aab. "Näeme, et politseinike ja päästjate palgad on maha jäänud ja sellega tuleb arvestada. Keskmine palgatõus majandusprognoosi järgi on 6,7 protsenti. Sinnapoole tuleks ka nende prioriteetsete gruppidega liikuda."

Järgmisel aastal tõusevad pensionid, mis on seotud sotsiaalmaksu kasvu ja tarbijahinnaindeksiga. "Praeguse prognoosi järgi on see kasv 1. aprillil 38 eurot. 2023. aastal lisandub sellele aasta algul erakorraline tõus 20 protsenti ning kevadel veel indekseerimine," märkis Aab.

Septembri alguses avaldas rahandusministeerium suvise majandusprognoosi, mille järgi kasvab Eesti majandus sel aastal 9,5 protsenti, tulevaks aastaks prognoosib ministeerium sisemajanduse koguprodukti (SKP) reaalkasvuks neli protsenti. Uuendatud majandusprognoos on aluseks riigi tuleva aasta rahalise plaani kinnitamisele.

Valitsus kiitis aprillis koos riigi eelarvestrateegia heaks ka esialgse 2022. aasta riigieelarve eelnõu, mille kohaselt tulud ulatuvad 12,3 miljardi euroni ja kulud ligi 13,2 miljardi euroni.

Valitsus peab esitama riigieelarve eelnõu riigikogule hiljemalt kolm kuud enne uue eelarveaasta algust ehk septembri lõpuks.