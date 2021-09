Riigikogu ei luba teisel lugemisel sisuliselt muudetud eelnõu vastu võtta

Riigikogu vanematekogu otsustas kolmapäeval, et teise ja kolmanda lugemise vahel ei saa teha muudatusi jõustumise kuupäevades, kuna need muudatused on sisulised.

Kolmapäevaks oli kolmandale lugemisele plaanitud elektroonilise side seadus, mis nägi ette Huawei seadmete keelustamist võrgus. Selle jõustumiskuupäeva muudeti enne kolmandat lugemist. Kuna eelnõuga edasi minna ei saa, otsustas valitsus selle tagasi võtta ja uuesti algatada.

"Me lahutasime ära kaks teemat, üks on aktiivsed menetlused, pooleli olevad eelnõud, mis suvel jäid vastu võtmata tulenevalt EKRE juntimisest. Teine pool oli põhimõtteline küsimus, kas seaduse jõustumisaeg on sisuline või tehniline küsimus ja üldine arvamus oli, et seaduse jõustumine on sisuline küsimus ja see eeldab, et on eelnõu teiseks lugemiseks läbi vaieldud ja seda ei saa muuta teise ja kolmanda lugemise vahepeal," ütles riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ERR-ile.

Pevkuri sõnul tuleb teemat arutada ka enne uue riigikogu kodu- ja töökorra vastuvõtmist, mis jõustub järgmise riigikogu koosseisu ametisse astumisel.

"Lepiti ka kokku, et kuna praegu oleme kodu ja töökorra uue versiooni tegemises, siis vaidleme selle teema veel kord õigusekspertidega läbi ja vaatame, kas tulevikus on vaja seda muuta või mitte. Praegu jäi see positsioon, et teise-kolmanda lugemise vahel saab teha ainult tehnilisi ja keelelisi parandusi," sõnas Pevkur.

Praegu pooleli olevate eelnõude edaspidine käik on erinev. Elektroonilise side seaduse eelnõu võttis valitsus tagasi, et see uuesti algatada. Ühe sarnases olukorras eelnõu on parlament vastu võtnud ja ootab presidendi seisukohta ning üks ootab komisjoni otsust, kas paluda valitsusel see uuesti algatada. Pevkur märkis, et kiireloomuliste sätete puhul on need võimalik ka mõnda teise eelnõusse liita.