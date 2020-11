Inimene, kes pole ise haige, kuid on näiteks koroonahaigega kokkupuutumise tõttu tunnistatud terviseameti poolt lähikontaktseks, saab jääda nn karantiinilehele. See võimalus on olnud tükati alates eriolukorra lõpust mai teises pooles, ent paljud töötajad ega tööandjad pole sellest teadlikud.

Kevadel olid nii töötajad kui ka tööandjad hädas - koroonaviirusega nakatunute lähikontaktsed pidid jääma eneseisolatsiooni, ent perearstidel polnud alust sel puhul neile haiguslehte välja kirjutada. Nii sündiski kõik loominguliste kokkulepete najal - kes võttis välja puhkust, kes sai teha kaugtööd, kellele hüvitas kodusviibimise tööandja.

Eriolukorra lõppedes, alates 18. maist saab aga lähikontaktsele kirjutada välja haiguslehe alamliigi ehk karantiinilehe. See hakkas kehtima nii vaikselt, et paljud tööandjadki pole võimalusega kursiski.

Karantiinilehte saavad perearstid välja kirjutada ainult siis, kui terviseamet või valitsus on selle võimaluse haldusaktiga kinnitanud. Nii ongi see tükati kehtinud - esmalt said perearstid kirjutada karantiinilehte lähikontaktsetele välja 18. maist 1. juulini ja siis taas 16. juulist, mil valitsus vastava korralduse allkirjastas.

Karantiinilehele kehtivad samad tingimused, mis haiguslehele: esimesed kolm päeva on inimese omavastutus, mil eneseisolatsioonis püsimist keegi ei hüvita. Alates neljandast päevast hüvitab karantiinilehe tööandja ja alates üheksandast päevast haigekassa. Nagu haiguslehegi puhul, on hüvitise määr 70 protsenti töötasust.

Maist novembrini on perearstid avanud 3658 karantiinilehte.

"Seda on praegu tehtud üksnes COVID-19 haiguse puhul. Teiste nakkushaiguste puhul see ei kehti," ütles haigekassa juhatuse liige Pille Banhard. "Teiste nakkushaiguste puhul on arstil jätkuvalt võimalik väljastada tavapärane haigusleht. Seda tehti ka enne valitsuse haldusaktide kehtima hakkamist. Iga nakkushaiguse puhul võib periood olla erinev, mil isik on veel nakkusohtlik."

Hüvitamise kord muutub

Kui haiguslehel on inimene seni, kuni terveks saab, siis karantiinilehte hüvitatakse kahe nädala täitumiseni.

Haiguslehe tingimusi on plaani järgi ees ootamas muutused - selleks, et motiveerida inimesi haigena koju jääma, on plaanis hakata seda hüvitama alates teisest haiguspäevast. Sama muudatus laieneks ka karantiinilehele.

Siis jääks tööandjale kanda teise kuni viienda haigus- või karantiinipäeva hüvitamine senise neljanda kuni kaheksanda haiguspäeva asemel ning haigekassa maksaks haigus- või karantiinipäevade eest alates kuuendast päevast.