Macroni oponendid süüdistavad presidenti raha raiskamises

Prantsusmaa järgmise aasta eelarve sisaldab 17 miljardi euro suuruses uusi kulutusi. Lisakulud kaetakse majanduskasvuga, mis on suurem kui aasta alguses prognoositi.

Valitsus plaanib toetada kuut miljonit madala sissetulekuga leibkonda igaüht saja euroga. Kaks miljardit eurot saab juurde ka politsei. Macron lubas tänavatele rohkem politseijõude. Põllumajandustootjad saavad juurde 600 miljonit eurot. Ämmaemandaid ootab palgatõus, vahendas The Times.

"Macron alustab oma kampaaniat tšekiraamatuga. Prantsusmaa on üks väheseid EL-i riike, kes ei kasuta majanduskasvu taastumisest tekkinud raha selleks, et vähendada pandeemiast tekkinud võlga," ütles konservatiivide presidendikandidaat Xavier Bertrand.

"Macron põletab riigikassa raha," ütles Pariisi piirkonna juht Valerie Pecresse, kes kandideerib samuti presidendiks.

Rahandusminister Bruno Le Maire sõnul on suur osa kulutustest investeeringud tulevikku. "Me haldame eelarvet vastutustundlikult, tahame riigi rahandust hoida kontrolli all," ütles Le Maire.

Hoolimata oma varasematest lubadustest piirata avaliku sektori kulutusi, pole Macron eelmiste presidentidega võrreldes mingi erand. Neile meeldis samuti enne valimisi kulutusi suurendada, teatas ajaleht Le Monde.