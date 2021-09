Taliban keelas Helmandis juuksuritel habemeajamise

Usupolitsei sõnul rikub habeme kärpimine või raseerimine nende tõlgendust islamiõigusest.

Juuksuritele, kes reeglit rikuvad, on lubatud tavapäraselt karme karistusi.

Vastavasisulisi käske on saanud ka mõned pealinna Kabuli juuksurid.

"Talibani võitlejad käivad pidevalt ja käsivad meil habemepügamise lõpetada. Üks neist ütles mulle, et nad võivad meie tabamiseks kasutada niiöelda varjatud ostu," kirjeldas üks juuksur ringhäälingule BBC.

Suunised viitavad Talibani esimesele võimuajale aastatel 1996–2001, kui kõik mehed pidid habet kasvatama.

ÜRO kõrge ametnik hoiatas äsjases usutluses uudisteagentuurile AFP, et Afganistan on silmitsi peatse näljahädaga, kuna talv läheneb ja Talibani võimuletulek on riigiteenuseid tugevasti häirinud.

ÜRO rahvastikufondi (UNFPA) direktor Natalia Kanem märkis, et olukord riigis on raske. "Ei oleks liialdus öelda, et vähemalt kolmandik Afganistani umbes 33 miljonist elanikust on vahetus näljaohus," hoiatas Kanem.