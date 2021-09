Majanduskomisjon saatis elektroonilise side seaduse uuesti riigikogu saali

Majandusministeerium võttis möödunud nädalal kolmandal lugemisel aegunud jõustumistähtaegade tõttu riigikogust välja kukkunud elektroonilise side seaduse tagasi ning esitas riigikogule uue ja korrigeeritud eelnõu.

Majanduskomisjoni liige Kalvi Kõva ütles, et sisuliselt on komisjon ja täiskogu seda eelnõu juba menetlenud, kuid et kevadel toimunud obstruktsiooni tõttu ei olnud võimalik seadust kevadistungjärgul vastu võtta, siis aegusid varasemas eelnõus kehtestatud jõustumistähtajad. "Teema on seega kõigile tuttav ja loodetavasti uue eelnõu menetlemisel enam takistusi ei tule," ütles ta.

Eelnõu kohaselt on sideettevõtja riigi julgeoleku tagamiseks kohustatud taotlema sidevõrgu riist- või tarkvara kasutamiseks, sealhulgas riistvara väljavahetamiseks ning tarkvara uuendamiseks loa tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt.

Eelnõu on esimesel lugemisel 13. oktoobril. Eelnõu kohaselt jõustub seadus 15. detsembril.