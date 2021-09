Seeder tahab ka edaspidi partei vastu kandideerijad Isamaast välja heita

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder peab õigeks, et erakonna vastu kandideerijad tuleks ka edaspidi erakonnast välja arvata. See aitab esimehe sõnul valijatel erakonna poliitikat paremini mõista.

"Kui erakonna liige on linnapea, kes paneb oma nimekirja mõne erakonna liikmega kokku ja osaleb valimisliidus erakonna vastu ja enamus kohalikke erakonna liikmeid kandideerivad erakonna nimekirjas, siis valija on kindlasti segaduses, millist valikut teha ja kes siis Isamaad tegelikult esindab," selgitas Seeder ERR-ile, miks otsustati Paide linnapea Priit Võrk erakonnast välja arvata.

"Kellel on teistsugused vaated ja arusaamad ning see tahe on nii suur, et nad peavad erakonna vastu kandideerima, siis on väga selge ja arusaadav, et tulenevalt nii põhikirjast kui volikogu varasematest otsustest arvame me nad erakonnast välja."

Parempoolsed Seedri otsuseid ei mõista

Isamaa Parempoolsete esimehe ja erakonna eestseisuse liikme Kristjan Vanaselja sõnul tuli liikmete arvamise ettepanek teisipäevasel koosolekul halva üllatusena.

"Selget põhjendust, miks erakonna esimees just need liikmed välja visata tahab, Seeder ei andnud," sõnas Vanaselja.

Ta selgitas, et Parempoolsed on teadlikult hoidnud kodurahu, et erakond saaks keskenduda kohalikel valimistel hea tulemuse tegemisele.

"Paraku on Seeder valinud teise tee ja asunud autokraatlikult enne valimisi talle ebasobivatest inimestest vabanema. See lõhestab erakonda ja seab ohtu meie ühise pingutuse teha valimistel hea tulemus," ütles ta.

Seeder eitas, et liikmete väljaarvamine on seotud teistsuguse erakonna poliitika nägemisega. Ta rõhutas, et nii erakonna, liikmete kui ka valijate jaoks on vaja selgust, millist poliitikat aetakse.

"Meil ei ole teist erakonda Isamaa erakonna sees ja sellest põhimõttest me lähtume. Me ei ole mingisugune hägus umbmäärane seltskond, kes osaleb Eesti poliitikas," sõnas Seeder.

Vanaselja tõi välja, et 22 liikmest kümmet, kes kandideerivad konkureerivates nimekirjades, erakonnast välja ei arvatud ning lisas, et Seeder on juba mõnda aega otsinud võimalusi lihtsustada inimeste erakonnast välja viskamist.

Seeder kriitikaga nõus ei ole ning kinnitas, et eestseisus ei lähene sellele teemale pealiskaudselt.

"Vaatame läbi kõik individuaalsed juhtumid, sest põhjused on erinevad. Mõnes omavalitsuses teevad meie inimesed teadlikult koostööd," ütles Seeder, miks kõiki teistes nimekirjades kandideerivaid inimesi välja ei heidetud.

Ühes organisatsioonis tuleb ühise eesmärgi nimel pingutada

Samas leidis ta, et ühes organisatsioonis peavad inimesed ühise kokkulepitud eesmärgi nimel pingutama.

"Sellepärast, et inimestel on oma arvamus, ei ole me kedagi välja arvanud," selgitas Seeder erakonna põhimõtteid. "Küsimus on reaalses tegevuses, kus minnakse erakonna vastu."

Seeder möönis, et erakonna vastu kandideerimise tõttu on välja arvatud varem vaid üksikuid liikmeid, kuid leiab, et edaspidi võiks sellest saada tavapärane praktika.

"Mina, juhtides erakonda, soovin küll, et Isamaa on mõttekaaslaste ühendus, kellel on mingisugune hoomatav maailmavaade ja kus inimesed on eriti valimistel väljas ühise meeskonnana."

Üle Eesti kandideerib Isamaaga konkureerides teiste erakondade valimisnimekirjades 22 senist Isamaa erakonna liiget. Teisipäevase otsuse kohaselt heideti lisaks kolmele Paide valimisliidu kandidaadile erakonnast välja veel Gunnar Raam (kandideerib Lüganuse vallas), Tarmo Lukk (Rapla vallas), Jüri Ütt, Helle Uri, Oksana Novenkova (kõik Kohtla-Järvel), Toomas Schmidt (Haapsalus), Indrek Kullam (Mustvees), Jaan Sihv (Põhja-Sakala vallas), ja Marko Tali (Saku vallas).