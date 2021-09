Galerii: päästjad Toompeal palka juurde nõudmas

Meeleavaldusega kutsus päästjate ametiühing riigikogu leidma päästeametile riigieelarve menetlemise käigus lisaraha, et tagada päästjatele vähemalt 18-protsendiline palgatõus.

"Tänane karm reaalsus on, et teisi aidates oma eluga riskiv päästja saab palgapäeval kätte vaid veidi üle 900 euro," tõi ametiühing välja.

Lisaks eelnevale on poliitikud lubanud päästjatele, et juba 2023. aastal on nende palk võrdne Eesti keskmise töötasuga, ja siseministeeriumis välja töötatud palgatõusukava kohaselt peaks jätkusuutlikkuse tagamiseks olema päästja palk 2025. aastaks vähemalt 120 protsenti Eesti keskmisest töötasust.

"Valitsuse lubatud 12-protsendiline palgatõus ei leevenda päästjate muresid kuigivõrd, vaid jätab nad ka edaspidiseks palgavaesusesse. Kui Eesti keskmine töötasu jätkab prognoositud tempos kasvamist, ja päästjate palk tõuseks igal aastal 12 protsenti, saavutataks siseministeeriumi seatud palgaeesmärk alles 2037. aastaks!"