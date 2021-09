Ossinovski: president peaks puidupõletamise seaduse tagasi saatma

Sotsiaaldemokraatide nimel kõnelenud Jevgeni Ossinovski sõnul on tegu seadusega, mis lisaks elektri hinna tõstmisele suurendab metsaraiet ja läheb praegusel kujul vastuollu põhiseadusega. Viimane on ka põhjuseks, miks Ossinovski pöördub presidendi poole palvega seda seadust mitte välja kuulutada.

"Põhiliselt on see seadus halb keskkonna vaates. Me praegu ei maksa peale sellele, et Auvere elektrijaamas põletatakse metsa, kus 60 protsenti energiast valatakse lihtsalt jõkke. Selle seadusega me võimaldame sellist lollust," ütles Ossinovski. Seaduse järgi saab aastas kuni 2 miljonit tihumeetrit täiendavalt ahjus põletada, mis moodustab viiendiku tänastest raiemahtudest. "On selge, et niivõrd suur nõudluse kasv suurendab ka raiemahtu," lisas ta.

Seadus suurendab Ossinovski sõnul ka elektri hinda. "Ajal, kui on vaja tarbijate leevendust pakkuda, tehakse sammud selles suunas, et elektri hind veelgi kasvaks. Kuna see tuleb ka keskkonna hävitamise hinnaga, siis on see põhimõtteliselt vale," tõdes Ossinovski.

"Uskumatu on seejuures see, et elektri hinna tõstmist toetas ka Isamaa ja EKRE, kes samal ajal räägivad vajadust langetada elektri hinda," sõnas Ossinovski.

Ossinovski lisas veel, et kolmandaks esitas valitsusliit muudatusettepanekud, mis tegid seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks.

"Nimelt nõuab põhiseadus, et maksud kehtestab riigikogu seadustega. Ei ole võimalik delegeerida maksumäärasid valitsuse tasandile, välja arvatud mõnel erandjuhul. Praegu on põhimõtteliselt võimalik valitsusel ainuisikuliselt otsustada, et näiteks aastal 2025 on taastuvenergia tasu kolmandiku võrra suurem. Nii laia delegatsiooninormi kindlasti põhiseadus ette ei näe," lausus Ossinovski.