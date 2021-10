EKRE volikogu: valitsus peab elektri hinnatõusu ohjeldama

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu ütleb oma poliitilises avalduses, et valitsus peab tegutsema, et ohjeldada elektri hinnatõusu.

EKRE volikogu ütleb poliitilises avalduses, et valitsuse tervisepoliitika ning tegevusetus hinnatõusu leevendamiseks viivad Eesti sügavasse kriisi.

"Praeguse valitsuse ükskõikne suhtumine Eestit ees ootavasse ränka hinnatõusu on meie hinnangul kuritegelik ja vastutustundetu. Valitsuse liikmetel tuleb mõista, et elektri hinna kallinemisest tingitud üleüldine hindade tõus ohustab rahva igapäevast toimetulekut, riigi majanduse jätkusuutlikkust ja ühiskondlikku stabiilsust," kommenteerib volikogu.

EKRE hinnangul saaks elektri hinda kontrollida võrgutasude alandamise, CO2 kauplemissüsteemist ajutiselt lahkumise, riikliku hinna kehtestamise ja käibemaksusoodustuse kaudu.

"Tegutsemise asemel räägivad kaks võimuerakonda aga sellest, kuidas rohepöörde huvides peavadki hinnad tõusma. EKRE meelest on rahva vaesekskurnamine ja majanduse hävitamine vasakäärmusliku roheideoloogia nimel mööndusteta vastuvõetamatu. Valitsusel ja riigikogul lasub vastutus tagada meie inimeste elementaarne toimetulek ja heaolu. Tegevusetus ei ole vabandatav ega andestatav," seisab poliitilises avalduses.

Volikogu kritiseerib ka valitsuse koroonapoliitikat. "Meile valmistab tõsist muret riiklike sunnimehhanismide kehtestamine ning vaktsineerimata inimesi naeruvääristav kommunikatsioon. Me ei lepi olukorraga, kus valitsus on asunud ühiskonnale agressiivselt peale suruma meetmeid, mille otstarbekus koroonakriisi lahendusena on küsitav. Nii nagu mujal maailmas, peab ka Eestis jätkuvalt kehtima vaktsiinivabaduse põhimõte."

EKRE volikogu valis Järvakandis toimunud istungil volikogu esimeheks Evelin Poolametsa.

Evelin Poolamets on Lääne-Virumaa turismiettevõtja ja Vinni vallavolikogu liige. Ta on abielus, peres kasvab kaks tütart. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli keemia ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini erialal.

Poolametsa sõnul peab EKRE kindlustama oma positsiooni kõige populaarsema erakonnana.

"Oleme viimasel ajal teinud tugeva tõusu naiste hulgas ja seda suunda peame jätkama. Meie populaarsus kinnitab, et kõige eestimeelsema ja peresõbralikuma erakonna seisukohad kõnetavad Eesti ühiskonda," ütles ta.

EKRE volikogu aseesimeheks valiti riigikogu EKRE fraktsiooni liige, jurist Paul Puustusmaa.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.