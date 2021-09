Valimiskomisjon ei tee Savisaare tegelikust elukohast numbrit

Tallinna linnasekretär ja valimiskomisjoni esimees Priit Lello rääkis ERR-ile, et tema hinnangul ei ole kandidaatide elukoha küsimus tõsine probleem, ehkki kandidaatide seas on neid, kes teadaolevalt elavad mujal kui Tallinnas. Näiteks kunagised linnapead Edgar Savisaar või Taavi Aas.

"Kui pidada silmas seda, kas inimesed tegelikult oma aadressidel elavad, siis see tõesti ei ole lai probleem. Tavaliselt inimestel ikkagi on ühel või teisel moel tugev kontakt selle konkreetse aadressiga ja elamise intensiivsust otseselt ju mõõta ka tegelikult ei saa. Me kindlasti ei soovi sellist kohalikku omavalitsust või riiki, kes istub ukse taga ja vaatab, mitu korda päevas inimene konkreetsel aadressil käib," rääkis Lello.

"Selleks peab ikka olema mingisugune väga äärmuslik näide, et asuda seisukohale, et inimene tegelikult on esitanud ebaõigeid andmeid oma elukoha registreerimiseks. Seetõttu mina isiklikult ei näe küll hetkel seaduse muutmise vajadust. Tegemist ei ole akuutse probleemiga," rõhutas ta.

Riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegium jättis teisipäeval rahuldamata kaebuse Elva valla valimiskomisjoni vastu, leides, et valimiskomisjon ei pea selgitama, kas kandidaat tegelikult elab vastavas omavalitsuses, vaid peab lähtuma rahvastikuregistri andmetest.

Ka Lello rääkis, et Inimeste elukoha andmete õigsus ei ole Tallinna valimiskomisjonis olnud suureks probleemiks.

"Nii nagu riigikohus ju ka oma eilses põhjalikus otsuses selgitas, siis valimiskomisjonide ülesanne on registreerida kandidaadid võimalikult kiiresti ja selle toimingu käigus ei ole üldiselt võimalik elukoha andmeid kontrollida. Ja riigikohtu hinnangul ei kuulu see ka valimiskomisjoni pädevusse," tõdes Tallinna valimiskomisjoni esimees.

Ta lisas, et ehkki riigikohtu hinnangul on kohaliku omavalitsuse ülesanne kontrollida elukoha andmete õigsust, siis esmane vastutus selles lasub inimesel endal, kes on esitanud avalduse elukoha registreerimiseks ja vastutab nende andmete õigsuse eest.

"Kohalikule omavalitsusele on antud ülesanne vajadusel kontrollida, kas elukoha andmed on rahvastikuregistris õiged ning seda ka vajadusel tehakse. Inimesel võib olla ju mitu alalist elukohta. Meil ei ole olnud suuri probleeme valimiste ajal, kus oleks tehtud kindlaks, et inimesed tegelikult nendele aadressidele ei ela," rääkis Lello.

Linnasekretäri sõnul näitas koroonakriis väga ilmekalt seda, et inimesed tõesti elavad väga erinevates kohtades. "Me ilmselt ei sooviks sellist halduskoormust, et kui inimene näiteks elab suveperioodi oma maakodus ja siis ta Tallinnas või mõnes teises linnas või vallas ei ela, siis ta registreerib ennast ümber. Siis me käivitame ikka väga bürokraatliku masinavärgi ja seda me keegi ei taha. Ja seadus ju ka tunnustab seda, et inimesel võib olla mitu elukohta," rääkis Lello.