Raamatukogudes lokkab investeerimisõpikute buum

Enam kui poole tuhande raamatu esimene peatuspaik teel lugejani on hoiuraamatukogu. Just sealtkaudu uuriti raamatukogudelt, milliseid rahatarkuse raamatuid kõige rohkem laenutatakse ja millistest puudust tuntakse.

"Just nende raharaamatute vastu on väga suur huvi olnud. Nad on tükk aega neid oodanud ja nüüd, kui see projekt saab läbi meie jaoks, ma arvan, nad on väga rõõmsad," kommenteeris hoiuraamatukogu peaspetsialist Kristi Väärtmaa.

"Finantskirjandus on küll raamatukogus väga-väga populaarne. Tallinna keskraamatukogus, võib öelda, et alates eelmise aasta lõpust kuni tänaseni välja on täiesti investeerimisraamatute buum. Järjekorras on raamatud, neid laenutatakse hästi palju," rääkis Tallinna keskraamatukogu kommunikatsioonispetsialist Mari Sieberk.

Enam kui poole tuhande raamatukogudele soetatud raamatu seas on lastele mõeldud "Koer nimega Money" ning "Tom õpib rahamängu" ja vanematele "Rikkaks saamise õpik" ning "Kuidas saada rahatargaks". Just nende vastu oli nõudlus suurem kui pakkumine.

Finantsinspektsioon lisas raamatu "Rahaedu põhimõtted". Selle üks autoritest, inpektsiooni analüütik Tarvo Vaarmets ütles, et võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eestis investeerimiskogemuses pikk maa minna.

"Kui Euroopa Liidus keskmiselt umbes üheksa protsenti inimestest investeerib, siis Eestis on meil nii neli protsenti. Meil on väga madal protsent tegelikult, Eesti inimestest neli protsenti investeerib aktsiaturul. Võrreldes Euroopaga on see kaks korda väiksem," toonitas Vaarmets.

Vaarmets lisas, et investeerijate põhiviga on, et nad lükkavad investeerimisostust edasi, kuigi alustada saab väga väikeste summadega.

"Üks põhiline viga, ütleks, on, et nad ei hakka investeerima. Nad lükkavad seda päris pikalt edasi. Mina ka suhtlen päris palju inimestega, annan ülikoolis loenguid tudengitele ja isegi nemad valmistuvad mitu aastat, loevad raamatuid, käivad koolitustel, aga nad ei tee seda esimest sammu," ütles Vaarmets.

Rahatarkuse raamatutes räägitakse, kuhu on võimalik investeerida, kuidas seda teha ja kuidas oma investeeringuid analüüsida.