Riik plaanib kvoodimüügiga kompenseerida elektrihinna tõusu

"Me teeme valitsuses tõesti sellega tööd, et eelarvele lisaks siis välja pakkuda praeguse elektrihinna šoki leevendamise mehhanism tarbijatele. Milline see mehhanism täpselt olema saab, seda on praegu veel vara öelda, sest töö alles käib. Tõenäoliselt saame me kasutada selle rahastamisallikana eelkõige CO2 kvoodi ülelaekumisest tulenevat raha.

Pentus-Rosimannus märkis, et kvoodimüügist tuleneva raha kasutamiseks on Euroopa Komisjon seadnud väga selged kriteeriumid ja selleks on eelnevalt vaja saada Komisjonilt kinnitus.

"Selge on, et väga kõrge hind, mis sellisel tasemel loodetavasti siiski kestvalt ei püsi, on pannud väga keerulisse olukorda nii kodutarbijad kui väga paljud ettevõtted ja sellele me leevendust proovime leida," rääkis Pentus-Rosimannus.

Rahandusministri sõnul läheb mehhanismi välja töötamiseks aega vähemalt mõned nädalad.

"Maksimaalselt on CO2 kvoodi ülelaekumisest, kallinemisest, laekuvat raha pisut üle 37 miljoni euro. Selle kasutamiseks on Euroopa Komisjon seadnud küllalt jäigad ja karmid reeglid. Kas täies mahus seda on võimalik hinnašoki leevendamise meetmena kasutada või kui suurt osa on võimalik kasutada, selles osas meil läbirääkimised algavad," ütles Pentus-Rosimannus.

Kui tegemist on ajutise leevendusega siis rahandusministeeriumi esialgsel hinnangul võiks ülelaekumise raha olla selleks kasutatav.

Pentus-Rosimannuse sõnul peaks meedet saama kasutada eelkõige madalama sissetulekuga inimeste hinnaleevendusmeetme rahastamiseks. Praegu on seda tema sõnul aga liiga vara kinnitada.

"Ega hinnašokk ei ole puudutanud ainult ühte gruppi Eestist, on ka hulk ettevõtteid, kelle see on väga keerulisse olukorda pannud. Nii, kuidas nõusoleku kvoodiraha kasutamiseks saame, on võimalik neid meetmeid täpsemaks timmida," rääkis Pentus-Rosimannus.

Eelarve vastu võtmiseni jõutakse tavaliselt detsembris, mehhanismi soovib riik välja töötada siiski võimalikult kiiresti.