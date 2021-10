Tänavune põllumajanduse tipptegija on Avo Kruusla

Kruusla on Põlvamaa piimatootja, teraviljakasvataja ja tõumullikate aretaja, Kaska-Luiga osaühingu juht. Pereettevõtte lüpsikarjas on üle 1000 lehma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtja leiab, et praeguse madala piimahinna juures tasub pidada ainult neid lehmi, kelle ööpäevane väljalüps on vähemalt 25 liitrit.

"Sööt on kallim kui see raha, mida me saame piima eest. Aga piimanduses või üleüldse karjakasvatuses ei ole niimoodi, et täna ma tõmban stepsli seinast välja. Selleks, et valgus kustub, läheb kolm aastat," rääkis Kruusla.

"Täna me toodame täpselt samuti edasi, aga meil on olemas alati valmis plaan B, aga sellest plaan B-st ma avalikkusele ei räägi. Aga loomapidamine jääb Kaska-Luiga OÜ-sse või Urmi Agrosse igal juhul alles," lisas ta.