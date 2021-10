Keskerakond liigub Sillamäel taas valimisvõidu poole

Sillamäel on juba enne valimisi sisuliselt selge, et ka järgmisel perioodil valitseb seda Ida-Virumaa linna Keskerakond, kellele praegu kuulub volikogu 21 kohast 15.

Sillamäel kandideerivast 73 inimesest on koguni 56 Keskerakonna nimekirjas. Keskerakondlasest Sillamäe linnapea Tõnis Kalbergi sõnul on lähiaastatel oluline, et linnavõim suudaks kaasa rääkida rohepöördega seotud küsimustes.

"Ma arvan, et neil inimestel, kes meie nimekirjas valituks saavad, on kogemused ja väga põhjalikud teadmised nendest valdkondadest, millega me tegeleme."

Sillamäe sotsiaaldemokraatide esinumber Gulnara Sidorenko loodab, et nende tosinast kandidaadist pääsevad volikokku pooled.

"Meie nimekiri on küll lühike, aga väga kvaliteetne. Me pole kedagi varrukat pidi nimekirja tirinud ja meil pole ka alluvaid, keda saab nimekirja panna. Me ei kasuta ka valimisteks administratiivset ressurssi."

Lisaks kandideerib 12 000 elanikuga linnas kolm inimest valimisliidus ja kaks EKRE nimekirjas.

Nelja aasta tagune Sillamäe suurim häältemagnet Oleg Kultajev on muutmas elukohta ja seekord ei kandideeri. Kultajev nentis, et tal on mõnikord oma pikaaegse kodulinna pärast häbi.

"Sillamäel toimuvat jälgides on tunne, et Sillamäel kehtivad mingid omad seadused ja Sillamäel toimub kõik teisiti kui mujal Eestis. Vähemalt mulle on jäänud mulje, et linna juhib keegi linnavalitsuse kõrvalt."

Sillamäel kandideerivad Eesti kõige haritumad kandidaadid, sest värskete meretuulte linnas on ligemale 80 protsenti valitavatest kõrgharidusega.