Ühendkuningriiki enam Eesti ID-kaardiga ei saa

"Brexiti tõttu on alates 1. oktoobrist 2021 Ühendkuningriiki sisenemiseks ainsa reisidokumendina aktsepteeritud pass – see tähendab, et Eesti ID-kaardiga Ühendkuningriigi piiri enam ületada ei saa," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Kristina Ots esmaspäeval ERR-ile.

Erandina on pärast 1. oktoobrit 2021 lubatud ID-kaardiga Ühendkuningriiki siseneda seal ametlikult elavatel Eesti kodanikel, kuid tõrgete vältimiseks tuleks suhelda reisiteenuse pakkujaga ja täpsustada, kas ID-kaardiga võimaldatakse lennule minna ning milliseid lisadokumente sealjuures esitada tuleb. Näiteks võidakse nõuda oma ametliku elukoha tõendamist Ühendkuningriigis, lisas Ots.

Välisministeeriumi esindaja sõnul peavad need inimesed, kes sisenesid Ühendkuningriiki enne 30. septembrit ID-kaardiga, arvestama sellega, et riigist lahkumiseks võib lennufirma nõuda passi.

"Kui passi ei ole, saab seda taotleda Eesti saatkonnast Londonis või taotleda tagasipöördumistunnistus Aberdeenis, Belfastis, Cheltenhamis, Edinburghis, Jerseys või Leedsis asuvatelt Eesti aukonsulitelt," ütles Ots. Tagasipöördumistunnistus on ajutine ühekordselt kasutatav reisidokument Ühendkuningriigist tagasi Eestisse sõitmiseks.

Välisministeerium soovitab kõikidel Ühendkuningriiki reisijatel vormistada pass ja kasutada reisimisel seda.

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 1. veebruaril 2020.

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad turistid, ärireisijad ja tudengid, kui nad ei plaani Ühendkuningriigis viibida kauem kui kuus kuud järjest, reisida sinna viisavabalt.

Jätkuvalt kehtib Ühendkuningriigis Euroopa Liidu ravikindlustuskaart, kuid käesolevast aastast alates on Ühendkuningriiki autoga sisenedes vaja omada liikluskindlustuse rahvusvahelist rohelist kaarti.

Välisministeerium soovitab Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel reisijatel tutvuda ka tollieeskirjadega, kuna teatud kaupade või isiklike asjade sissetoomisele on kehtestatud erinõuded ning kaupa võib olla vajalik tollis deklareerida.

Ministeerium hoiatab ka, et 1. jaanuarist 2021 võivad Ühendkuningriigis mobiilside teenustele kehtida senist suuremad rändlustasud.

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikidesse saavad Eesti kodanikud siseneda nii kehtiva passi kui ka isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Lisaks on Eesti kodanikel lubatud ID-kaardi alusel siseneda ka Albaaniasse, Bosnia ja Hertsegoviinasse, Gruusiasse, Moldovasse, Montenegrosse, Kosovosse, Põhja-Makedooniasse ja Serbiasse. Väljaspool Euroopat reisides on reisidokumendiks pass.