Lekitaja: Facebook eelistab ohutusele hoopis kasumit

Haugen töötas Facebookis valeinformatsiooni leviku tõkestamise osakonnas. Ta kopeeris salaja kümneid tuhandeid Facebooki sisedokumente ja tegi need avalikuks.

Haugeni sõnul leevendas Facebook meetmeid, mis olid ette nähtud USA presidendivalimiste ajal valeinformatsiooni leviku tõkestamiseks.

"Facebooki ja üldsuse heaolu vahel tekkisid huvide konfliktid. Facebook otsustas ikka ja jälle eelistada oma huvisid, et teenida rohkem raha," ütles Haugen telesaates "60 minutit".

Haugen töötas tehnoloogiasektoris 15 aastat.

"Olen näinud teisi sotsiaalmeedia platvorme. Facebookis oli olukord hullem kui kusagil mujal. Nad eelistasid ainult oma huvide edendamist," ütles Haugen.

Facebook väidab endiselt, et võitleb täie jõuga libauudiste leviku tõkestamise nimel. Facebooki tippjuhi Nick Cleggi sõnul pole ettevõte süüdi USA ühiskonna polariseerumises. "Ma arvan, et on vale eeldada, et USA poliitilisel polariseerumisel on olemas tehnoloogiline seletus," ütles Clegg.