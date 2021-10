Facebooki, Instagrami ja WhatsAppi tabas katkestus

Internetikatkestuste jälgija DownDetector teatel on rike tabanud muu hulgas suurlinnasid nagu Washington ja Pariis, probleemid said alguse umbes kell 18:45.

"Me oleme teadlikud, et osa inimestel on raskusi meie äppidele ja toodetele ligipääsemisega," kirjutas Facebooki pressiesindaja Andy Stone Twitteris.

Facebook lubas probleemi lahendada nii pea kui võimalik.

Uudisteagentuur Reutersi hinnangul võib probleem olla seotud DNS-i ehk domeeninimede süsteemiga, mis teisendab domeeninimed IP-aadressideks ja vastupidi. Vähem tõenäoliseks peetakse rünnakut väljastpoolt või ettevõtte sisest sabotaaži.