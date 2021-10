Facebooki katkestus mõjutas nii ettevõtete kui ka riikide toimepidevust

Eelmisel esmaspäeval oli suur osa maailmast häiritud internetihiiu Facebooki ja sellele kuuluvate populaarsete suhtlusrakenduste, nagu Instagram ja WhatsApp, ligi kuus tundi kestnud katkestusest. "Välisilm" uuris, kuidas selline asi juhtuda sai, kui palju see inimeste elu mõjutas ning on sellest midagi ka õppida.

Esmaspäevase tööpäeva õhtu. Kella kuue paiku avastavad korraga paljud telefonist või arvutist interneti sirvijad, et Facebooki sõnumirakendusest sõbrale kirjutada ei saa, Instagram pildivoogu ei uuenda ning Facebooki poleks justkui enam olemaski.

Ent Twitter töötas, kuhu nii sotsiaalmeediasõltlased kui irvhambad globaalselt oma frustratsiooni ja hämmingut jagama kogunesid. Mis siis ikkagi internetigigandi teenustega juhtus?

"See oli ilmselt konfiguratsiooniviga. Niisugune inimlik eksitus, mis tehti, aga tehti ühes kriitilises süsteemis. Nüüd kahe kriitilise süsteemi koosmõju tulemusena hakkasid teenused järjest ära kukkuma, kuni ühel hetkel oli kogu süsteem nagu peidus. Piltlikult oli niimoodi, et tegusast kontorihoonest sai ühel hetkel niisugune lukustatud ustega vangla, kus keegi kellegagi suhelda ei saanud ja turvasüsteem oli välja lukustunud kogu süsteemist ja ei saanud enam ligi," kirjeldab Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse instituudi direktor Marko Kääramees.

Ettevõtte töötajad ei saanud ligi ka füüsiliselt, sest Facebooki sisemised turvasüsteemid on keskse süsteemiga seotud, nii et kui see oli maas, jäid nad sõna otseses mõttes ukse taha ega pääsenud tükk aega oma ruumidele ja serveritele ligi, et viga tuvastada ja parandada.

"Sellisest juhtumist kindlasti õpitakse. Ja iga juhtum on uus ja omanäoline ja tehakse uued järeldused. Nii nagu igast lennukatastroofist. Ja need ikka juhtuvad," tõdeb Kääramees.

Tõepoolest, ka varem on selliseid asju juhtunud. 2008. aastal oli YouTube kogu maailmas kaks tundi maas, kui Pakistan üritas seda oma riigis kättesaamatuks teha. Ent kuuetunnine katkestus, nagu nüüd, on haruldane.

Facebookil on mitu miljardit kasutajat. Seega võis see viga puudutada umbes veerandit inimkonnast. Kui Lääne inimese jaoks tähendaski see valdavalt asjaolu, et sõbrale tuli sõnumi saatmise asemel helistada või jäi mõni kassipilt laikimata, siis maailma vaesemas osas ehk paljudes Aafrika, Lõuna-Aasia ja Ladina-Ameerika riikides kadusid inimeste jaoks elutähtsad teenused, mille riigid on rajanud WhatsAppi rakendusele.

Ka palju ettevõtteid ja teenuseid on otseselt Facebookist sõltuvuses.

"Paljude firmade veebilehed on tehtud Facebooki peal. Ühel hetkel olid nende firmade lehed kadunud. Reklaam käib üle Facebooki. See ei toiminud ja firmad olid hädas. Mis veel hullem – paljud firmad seovad oma kasutajanimed, autentimise ehk sisselogimise Facebooki kontoga. Nüüd ei olnud väga-väga paljudesse keskkondadesse võimalik enam sisse logida, sest Facebook ei töötanud," loetleb Kääramees.

Kõiki neid kulusid kokku arvutada pole võimalik, nii nagu on internetigigant end ilmselt lepingutega kaitsnud ka võimalike kohtuasjade vastu, mis puudutavad riikide või ettevõtete toimepidevuse katkemist.

Facebooki aktsia hind kukkus katkestuse peale neli-viis protsenti, tõmmates endaga kaasa ka teiste tehnoloogiaettevõtete aktsiad, mille hinnad pole siiani taastunud. See viitab hoopis laiemale probleemile – korraga on hakanud inimestele kohale jõudma, et me oleme tehnoloogiast liiga suures sõltuvuses. Nii Google, Microsoft, Amazon, Apple kui ka paljud teised hiiud on oma pilveteenustega väga sügavale meie igapäevaellu tunginud, ilma et me seda aduksimegi.

"Me peame mõtlema oma tänapäeva infoühiskonnas selle peale, et kuidas kriitilised asjad elus hoida ka siis, kui mingisugune pilveteenus äkki ära kukub. Ja meid kõiki võidakse pilveteenusest välja arvata mingi juhusliku sõnakasutuse peale," ütleb Kääramees.

Nii tasub oma fotosid ja kontakte varundada, et meie mälestused ja suhted vaid ühe teenusepakkuja suvast ei sõltuks, mis tehnilistel, majanduslikel või poliitilistel põhjustel ajaloo prügikasti ja meile kättesaamatuks võivad muutuda.