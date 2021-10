Juhtivad naftatootjad väldivad tootmise suurendamist

WTI hind tõusis esmaspäeval 78 dollarini barreli eest. Viimati oli hind nii kõrge 2014. aastal.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ületas esmaspäeval 82 dollari piiri.

Maailma suurimad energiatarbijad kardavad, et kõrge nafta hind võib pidurdada majanduse taastumist ja kiirendada inflatsiooni.

Naftat eksportivate riikide organisatsioon (OPEC) ja Venemaa teatasid esmaspäeval, et jäävad suvel koostatud lepingu juurde. Leppe kohaselt suurendavad OPEC+ riigid naftatootmist 400 000 barreli võrra päevas iga kuu alates augustist.

"Opec+ paistab hinnatõusuga rahul olevat, hoolimata kasvavast energiakriisist Euroopas ja Aasias," ütles finantsteenuste firma RBC Capital Markets analüütik Helima Croft.

"Bideni administratsioon peab nüüd rohkem üles kutsuma Saudi Araabiat, et nad tootmist suurendaksid," lisas Croft.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles, et Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan arutas eelmisel nädalal Saudi Araabiaga nafta hinna tõusmist.

Saudi Araabia juhid siiski leiavad, et tootmist pole vaja suurendada. Kardetakse, et nõudlus võib jälle langeda, kui pandeemia tõttu kehtestatakse uued piirangud, vahendas Financial Times.

"Turu ebakindluse tõttu pole kursi muutmiseks põhjust," ütles Oxfordi energiauuringute instituudi juht Bassam Fattouh.