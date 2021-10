Tarneprobleemid kiirendavad inflatsiooni, majanduskasv aeglustub

Maailma majanduskasvu taastumist häirivad probleemid tarneahelates. Investorid muretsevad, et hinnatõus on maailmas kiirem kui üldine majanduskasv.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ületas teisipäeval esimest korda viimase kolme aasta jooksul 80 dollari piiri. Toiduainete hinnad tõusid maailmaturul viimase aasta jooksul kolmandiku võrra.

Investorid muretsevad stagflatsiooni pärast, kus majandus ei kasva, aga inflatsioon kiireneb. Oodatust kiirem inflatsioon langeb kokku majanduskasvu aeglustumisega.

Majandusteadlased võrdlevad praegust olukorda 1970. aastaste naftakriisiga. Inflatsioon kiirenes, tööpuudus kasvas ja majandus taastus aeglaselt. Siis tekkis ka termin stagflatsioon.

"Inflatsioon kiireneb ka 2022. aastal. See tõstab tarbijate kulusid. Praegune olukord pole võrreldav 1970. aastatega, kuid see on tänapäeva stagflatsioon," ütles investeerimisfirma Principal Global Investors analüütik Seema Shah.

USA ja Suurbritannia keskpangad plaanivad juba tõsta intressimäärasid, et pidurdada inflatsiooni kiirenemist.

"Keskpankade tegevus võib tugevdada valuutat, kuid see ei lahenda probleeme tarneahelates. Tugev valuuta ei too juurde autojuhte," ütles investeerimisfirma M&G Investments analüütik Jim Leaviss.

Investorid hoitavad samuti, et veel pole märke, et tarneahela probleemid lähiajal lahendatakse.

"See on ülemaailmne probleem. Tarneahela probleemid võivad kesta kauem, kui aasta alguses eeldasime," ütles Berenbergi panga analüütik Kallum Pickering.

Koroonaviiruse delta variandi levik pidurdab samuti globaalse majanduse taastumist. Hiina tööstustoodang langes septembris esimest korda ametlikult pärast pandeemia puhkemist.