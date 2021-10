Rumeeniasse nuriinvesteeringu teinud jõudsid Swedbankiga kokkuleppele

Swedbank andis teada, et on Rumeenia ebaõnnestunud investeeringus oma raha kaotanud ja nendega aastaid kohut käinud investoritega kokkuleppele jõudnud. Investoreid esindas kohtusaagas Bond Recovery OÜ.

Swedbanki teada on nn Nord Hilli kaasuse kokkuleppe tulemuseks see, et pooled loobuvad vastastikustest pretensioonidest, omavahelised nõuded loetakse lõpetatuks ning erimeelsused lahendatuks. Kokkuleppe täpset sisu osapooled ei avalda ning kokkuleppe täitmine on seotud mitmepoolsete konfidentsiaalsuskohustustega.

"15 aasta taguste sündmustega seotud õigusvaidluste pidamine läbi kuue aasta on kurnav - eriti kui lõppu ei ole näha. Seetõttu on mul hea meel, et me suutsime need erimeelsused ära lahendada ning saame keskenduda oma põhiärile. Meie eesmärk on ikka ja alati toetada Eesti ettevõtete kasvu," kommenteeris Swedbanki juht Olavi Lepp ERR-ile.

13 aastat saagat

Inetuks keeranud Rumeenia investeering on Swedbanki mainet juba pikalt rikkunud. 2007. aastal jagas suurpank oma varakatele Eesti klientidele prospekti, kus lubati hea tootlusega investeeringut Rumeenia perspektiivikatesse arendusmaadesse. 8,7 miljonit eurot enam kui 200 kliendi raha aga läks kaduma kui vits vette, sest maade tegelik väärtus osutus üle kümne korra väiksemaks, kuna tegelikult osteti investorite raha eest hoopis jupiti perspektiivitut põllumaad, kus ehitustegevus on keelatud või takistatud.

Investeeringu põhjal kujunes hektari põllumaa keskmiseks hinnaks 167 000 eurot, kuigi samal ajal maksis hektar põllumaad Rumeenias keskmiselt 1000 eurot. Rumeenia kinnisvaraeksperdid hindasid siis, et maade müügist õnnestuks ehk tagasi teenida vaid 500 000 eurot. Lisaks kukkus Rumeenia kinnisvaraturg 2010. aastal kokku.

Rumeeniasse investeerinute seas on palju tuntud ettevõtjaid, nagu Toomas Sildmäe, Hannes Tamjärv, Armin Karu, Madis Habakuk, Hans H. Luik, Tiina Mõis, Margit Hakomaa, Olav Osolin jpt.

Fondi, millesse Swedbank ettevõtjate raha investeeris, juhtis Peep Aaviksoo, Rumeenia ettevõtte nõukogus oli esindatud Swedbanki varahalduse juht Kristel Meos.

Nüüdseks on investorid 14 aastat tagasi nihu läinud investeeringu pärast juba kuus aastat Swedbankiga kohut käinud, sest pank keeldus raha kaotanud investoreid jutule võtmast ja oma viga rämpvõlakirjade aktiivsel müügil tunnistamast. Nii pank kui maakohus asusid seisukohale, et investorite nõuded on aegunud, ringkonnakohus sellega aga ei nõustunud. Selle aasta algul saatiski riigikohus juhtumi maakohtusse tagasi, et välja selgitada, millal investoritel panga vastu nõuded tekkisid ning millal nad investeeringu tingimustest teada said.

Maakohus pidi hakkama asja uuesti sel sügisel läbi vaatama, ent enne uuele ringile minekut võttis investoreid esindav Bond Recovery OÜ hagi, millega nõuti pangalt hüvitist 1,85 miljonit eurot, 28. septembril tagasi. Kohus kinnitas selle kaks päeva hiljem ning jättis menetluskulud osaliste kanda.

Osalised hagist loobumise asjaolusid ei kommenteeri.

"Kahjuks ei ole meil käesoleval hetkel võimalik kommenteerida hagist loobumist tinginud asjaolusid," teatas investoreid esindava Bond Recovery juhatuse liige, advokaat Liis Puidak ERR-ile.

