Konkurentsiamet: riik peab meretuulepargi võrgu rajamisel arvestama kõigiga

Eesti ja Läti majandusministeeriumid plaanivad ühiselt arendada meretuulepargi ala, mille jaoks rajavad riikide süsteemihaldurid Elering ja Augstsprieguma tīkls ülekandevõrgu.

Turuosalistel on tekkinud mure, et võrguühenduse rajamisel ei arvesta riik teiste plaanitavate meretuuleparkidega ning arendajate hinnangul ei kohtle riik kõiki arendajaid võrdselt.

Konkurentsiameti teatel peab Elering peab koostama investeeringute kava, mis lähtub põhimõttest, et võrgu arendus peab tagama kõikidele potentsiaalsetele merre rajatavatele tuuleparkidele liitumiseks soodsaima võimaluse, muuhulgas peab liitumispunkt võrguga asuma liitujatele võimalikult lähedal.

Samuti tuleb võimalikult aegsasti esitada võrgu arengukava konsulteerimiseks kõikidele huvitatud osapooltele ning optimaalse lahenduse saamiseks peab arvestama esitatavate seisukohtadega võimalikult suurel määral.

Ameti hinnangul peab võrgu väljaehitamise optimaalne lahendus arvestama ka eesmärki, et mõju võrgutariifidele oleks võimalikult väike, kuna sellise võrgu väljaehitamine on väga kulukas.

Majandusministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar ütles möödunud nädalal ERR-ile, et Eesti ja Läti ühisprojekti Elwindi uurimise ala teiste tuuleparkide alasid ei kata.

Asekantsleri sõnul oleks see just teiste Elwindi tuulepargi rajamise konkursil osalejate suhtes ebaõiglane, kui riik veaks praegu tuuleparke kavadavatele projektidele sisuliselt ühenduse ukse alla. " Et ei oleks nii, et võidab see, kelle hoovist ühendus läbi jookseb ja kellel on väga lihtne liituda, et teised jäävad pika ninaga. Siin on kindlasti oluline, et Elering kohtleks kõiki võrdselt ja selles võtmes on üksnes loogiline, et ühendus hakkaks käsikäes liikuma ja arenema koos Elwindi projektiga, kus uuele liitumisele saavad turupõhiselt kõik konkureerida. Automaatset ebavõrdsust ei ole sisse ehitatud, et see viiakse ühe või teise arendaja ukse eest läbi, kes õigel ajal piltlikult meresse sobiva ala broneeris," rääkis Tatar.