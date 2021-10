Läti võib taas minna osaliselt lukku

Lätis on praeguseks pooled elanikest hakanud end vaktsineerima, 46 protsenti on kuuri lõpetanud. Kuigi kaitsesüstmise tempo on viimasel ajal tänu Jannseni vaktsiinile ja 1.novembrist mitmes valdkonnas jõustavale kohapeal töötamise keelule kasvanud, pole see kõik aeglustanud nakatunute ja haiglasse sattunute arvu kasvu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseministeeriumi prognoosib, et 12 päeva jooksul kasvab koroonasse jääjate arv 2000-ni päevas ja haiglaravi vajajate hulk tõuseb kaks korda ehk 1200 inimeseni. Juba praegu on koroonahaigete voodikohtadest kaks kolmandikku täis.

Kriisijuhtimise nõukogus täna veel otsusteni ei jõutud, avalikkusele öeldi, et on vaja pisut aega dokumentide ettevalmistamiseks. Räägitud on aga võimalusest lubada kohapeal töötada vaid vaktsineerituil ja haiguse läbipõdenuil ning kaalutud mõtet pikendada ülejärgmisest nädalast algavat koolivaheaega. Mittevaktsineeritud saaks kohapeal tarbida vaid hädavajalikke teenuseid.



Peaminister Krišjanis Karinši sõnul on piirangute eesmärk kaitsta eelkõige koroonaviiruse eest mittevaktsineerituid ja vähendada haiglate koormust. Kes on 65-aastased või vanemad ja kelle vaktsineerimisest on möödas vähemalt pool aastat, saavad nüüd Lätis teha ka kolmanda kaitsesüsti, see võimalus on ka sotsiaalkeskustes ja tervishoiutöötajail.