Läti president: enamikul lätlastest on vaktsineerimata inimestest kõrini

Suuremal osal Läti ühiskonnast on kõrini koroonaviiruse vastu vaktsineerimata inimestest ja kahtlejatest, kellest on saanud oht rahvatervisele ja kes end suhtlusvõrgustikes välja elavad, ütles teisipäeval president Egils Levits.

Levits väitis, et koroonaviirusega nakatub päevast päeva üha enam inimesi ning rahvas on hakanud isegi küsima, kas vaktsineerimata COVID-19 patsiendid ei peaks oma haiglaravi eest ise maksma. Levitsi sõnul on selline petitsioon portaalis Manabalss.lv juba 10 000 allkirja saanud.

Levitsi sõnul ei toeta ta ise veel säärast ettepanekut, kuid peab seda arutelu väärivaks küsimuseks. "Ma tahaks näha debatti selle üle parlamendis," ütles Levits.

President ütles, et näeb kahte lahendust COVID-19 leviku vähendamiseks. Esimene on nakkusohu vähendamine piirangute kehtestamise kaudu, teine on laialdasem vaktsineeritus.

"Ennekõike on vaja vähendada haigestumist vaktsineerimata inimeste seas," ütles Levits.

Läti kriisinõukogu arutas teisipäeval peaminister Krišjanis Karinši üleskutsel koroonapiirangute karmistamist, kuid ei jõudnud konkreetsete meetmete osas kokkuleppele. Kõnelused jätkuvad neljapäeval.