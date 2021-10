Urmas Sõõrumaa kaalub erakondade rahastamise lõpetamist

"Eks ma selline unistaja ja visualiseerija terve elu olen olnud ja eks ma praegugi loodan, et elu läheb kogu aeg paremaks ja küllap ta ka läheb. Aga võib-olla viimase aja unistamise tulemusel tekkinud natukene selles arengus pettumus," rääkis Sõõrumaa.

"Mulle tundub, et meie valitsejad ei oska väärtustada ja hinnata seda iseseisvust ja seda kohta, kuhu me täna [ühiskonnana] sattunud oleme. Ja veel enam spordijuhina riivab mind väga see tervisest rääkimine ainult mingite süstide, maskide, piirangute kontekstis. Minu jaoks on tervis absoluutselt midagi muud. See kõik, millest täna räägitakse, on haigus. Aga tervis, elujõud, vitaalsus, võime osa võtta ühiskonnaelust, ise tahta terve olla. Ma ei ole näinud viimastel aastatel mitte mingisugust panust sellesse," lausus Sõõrumaa.

"Kui inimene tahab ennast vabaks võidelda, siis ta saab sellega ka ilma relvata hakkama. Kui inimene tahab terve olla, siis ta võib teha imet. Aga kui kogu ühiskond räägib tervisest, mõeldes samal ajal haigustest, siis siin ühiskonnas päriselt terve olemisest diskussioon täielikult puudub. Ma küll olen ponnistanud siin üsna mitmel viisil, aga vähemalt eelmine riigieelarve kirjutas nende ponnistuste kohale nulli," sõnas ta.

Küsimusele, kas Sõõrumaa kaalub annetustest loobumist, vastas ta jaatavalt. "Suuresti jah. Täna mul polegi raha väga annetada, sest kõik minu vabad sajad tuhanded ja miljonid lähevad selliste objektide edasiarendamiseks nagu Patarei merekindlus," lausus Sõõrumaa.

"Oma nappidest vahenditest olen ma valmis toetama eluterveid protsesse. Eluterved protsessid on päris tervis, päris loodus, päris keskkond," lisas ta.

Sõõrumaa sõnul ei saa öelda, et tänapäeval ootaks annetajad erakondadelt vastuteeneid.

"Seda ei saa tänapäeval nii võtta. Võib-olla 90-ndatel need asjad olid lähemalt seotud, siis praegu ma julgen öelda, et viimane kümmekond aastat, 15 aastat, mina isiklikult ei ole rääkinud mitte ühegi poliitikuga nii, et ma annan sulle seda ja sa anna mulle seda. Sellist asja ei toimu. Pigem siin on ära märgitud, et sa võib-olla saad mingi telefoniõiguse, kus sa siis vähemalt valimiste eel saad millestki rääkida ja järgmiste valimiste tuules ka, et sul on vähemalt telefoninumber olemas. Tavaliselt valimistevahelisel ajal sa ei pääse isegi löögile, et rääkida," rääkis Sõõrumaa.

"Toetatakse ikka ju mingisuguses usus, et midagi läheb paremaks. Võib-olla mõnel tema sektoris läheb midagi paremaks," lisas ta.

Kui ettevõtja Hillar Teder toetas 2020. aasta kolmandas kvartalis Keskerakonda 60 000 euroga, siis kriitikud seostasid seda annetust tema poja juhitavale Porto Franco arendusele tugilaenu andmisega. ERR küsis, kas seal tundus juures olevat mõjuvõimuga kauplemise maik.

"Lihtne on niimoodi jah neid seoseid kokku panna. Jah, nagu tundub küll, kui sa väljast vaatad. Aga kui sa laiemat pilti vaatad, siis Hillar Teder on kümneid aastaid toetanud ja me kindlasti ei saa öelda, et kõigil nendel [annetustel] on selline märk küljes, et Hillar Teder tahtis kuskilt midagi saada. Ta on lihtsalt sellise hingelaadiga inimene, et ta on kuidagi ümberringi ja paljusid toetanud," vastas Sõõrumaa.

ERJK andmetel on Urmas Sõõrumaa alates 2013. aastast (selle ajani ulatub ERJK digitaalne avalik andmebaas) annetanud erakondadele kokku üle 1,1 miljoni euro. Suurimad summad on saanud Keskerakond (535 000 eurot) ja Reformierakond (372 500 eurot).