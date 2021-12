ERJK uurib nullaruande esitanud valimisliidu kulutusi

Erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) on laekunud erakondade kolmanda kvartali aruanded, milles on kirjas ka kohalikel valimistel tehtud kulutused. ERJK uurib ühe nullaruande esitanud valimisliidu kulutusi.

Kõik erakonnad on ERJK-le esitanud kolmanda kvartali aruanded. Komisjoni esimehe Liisa Oviiri sõnul on üldpilti, kui palju raha valimisteks kulus, juba näha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kolmanda kvartali kõige suuremad kulud on ikkagi seotud valimistega. Eelkõige poliitilise tegevuse kulud," märkis ta.

Kõige rohkem on kolmandas kvartalis kulunud poliitilisele tegevusele raha Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE), järgnevad Reformierakond, Isamaa ja Keskerakond. Teiste erakondade kulutused on nendest neljast väiksemad.

"Keskerakond võib-olla paistis sellega silma, et erakonnana tegi ta tegelikult mitte väga palju kulusid reklaamile ja üldse poliitilisele tegevusele, aga nende erakonna liikmed ja kandideerijad tegid päris suures summas isiklikelt arvetelt kulusid," rääkis Oviir.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et liikmed tegid annetusi keskse kampaania jaoks ning kandideerijad tasusid suures osas ise oma kampaania eest.

"Lisaks tõesti sellele, et liikmed annetasid erakonnale selleks, et me saaksime tsentraalse kampaania teha, oli tõesti üle 400 000 euro liikmete ja kandidaatide isiklikud kulud," selgitas Hanimägi.

Ta lisas, et erakonna kampaania on siiski mõnevõrra kallim, sest osa sisaldub ka neljanda kvartali aruandes.

EKRE juhatuse liige Siim Pohlak ütles, et praegu on vara kokkuvõtteid teha.

"Praegu on avalikustatud esimese kolme kvartali aruanded. EKRE oma kohalike valimiste kampaaniat, jah, alustas veidi varem kui teised. Ma praegu hinnanguid ka teiste erakondade kulutustele ei annaks sellepärast, et ootaks ära neljanda kvartali aruanded, kus on oktoobri, novembri ja detsembri asjad ka," kommenteeris ta.

Ühe nullaruande esitanud valimiliidu tehtud kulutusi on komisjon asunud uurima.

"Konkurendid suunasid meie tähelepanu, et reklaamikampaania oli üsna mastaapne ja see, et kulusid ei olnud, pole ilmselt tõsiseltvõetav. Aga selles osas on meil menetlus käimas," ütles Oviir.

Kuna menetlus käib, ei soovinud Oviir öelda, millise valimisliiduga on tegu.