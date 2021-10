ERR-i žürii: narvakate valimisväitluse võitis Katri Raik

ETV "Valmisstuudio" selle sügise teises saates olid kõne all Narva teemad ja väitlesid Aleksandr Andrejev (EKRE), Andrus Tamm (Keskerakond), Denis Larchenko (Eesti 200) ja Katri Raik (VL "Katri Raigi nimekiri"). ERR-i žürii hinnangul võitis debati Katri Raik.

Erik Gamzejev, Põhjarannik

Debatis osalejad olid head Narva probleemide ja vastuolude kirjeldamisel, mis Eesti televaataja jaoks oli silmaringi avardav, aga lahenduste pakkumine jäi vaatamata saatejuhtide korduvale õhutusele nigelaks. Valija, kes seni polnud otsustanud, kelle poolt hääletada, konkreetsete plaanide osas väga palju targemaks ei saanud.

Aleksandr Andrejev jäi kahjuks tõsiselt hätta oma erakonna ideede esitamisega. Muuhulgas ka rohepöörde kritiseerimisega, mis on EKRE jaoks Narvas leivanumber. Kui debatis osalejalt kõlab enamikule küsimustele vastuseks, et see on tõsine või terav probleem, siis sellega debatis väravat ei löö.

Oli tunda, et eesti keeles oma mõtete esitamine polnud lihtne. Tubli pingutuse eest tuleb üks punkt. Saate lõpu osas tekitas ka väikese segaduse, soovides ilmselt öelda, et osades Narva ettevõtetes makstakse preemiat neile, kes on vaktsineeritud, aga kõlas, et preemiat makstakse neile, kes ei soovi vaktsineerida.

Andrus Tamm kaotas punkte saate alguses, kui püüdis Narva linnavõimu korruptsioonijuhtumitest rääkida läbi huumoriprisma, mis andis Katri Raigile võimaluse nõelata, et Narva Keskerakond pole siiani aru saanud, mis on korruptsioon.

Püüdis teha Katri Raigi süüdlaseks selles, et sisekaitseakadeemia jäi Narva toomata. Samas tulistas selle teemaga hoopis ise endale jalga, sest Keskerakonna esimehe Jüri Ratase valitsus oli see, kes pani alguses valitsusleppesse kirja, et sisekaitseakadeemia tuuakse üle Narva ja seesama valitsus ka loobus sellest plaanist.

Üks väheseid ideid, mida Tamm välja pakkus oli tugeva ülikooli Narva loomise plaan. Aga ka siinkohal tasub meenutada, et Keskerakonna 2019. aasta riigikogu valimiste programmis lubati toetada Narva Paul Kerese nimelise rahvusvahelise IT-kolledži rajamist, aga kahe aasta jooksul pole selleks tehtud midagi ei riigi ega kohaliku võimu poolt.

Tamm eksis ka palju arvudega. Väitis, et Narva üks suuremaid ettevõtteid, ligemale 500 töötajaga Fortaco maksab töötajatele väga madalat palka. Narva üks juhtivaid poliitikuid oleks võinud avalikest registritest enne järgi vaadata, et selleks ettevõttes on keskmine brutopalk üle 1500 euro.

Saab siiski aktiivsuse punktid, et vähemalt üritas debatis teravust tekitada, põnevust hoida ja põhikonkurenti Katri Raiki atakeerida. Kuid seekord polnud selles osas Tamme parim päev.

Denis Larchenko oli debatis ergas ja entusiastlik, aga jäi siiski liiga üldsõnaliseks. Visioone on tõesti paljudes küsimustes ilmselt vaja, aga selle pidev kordamine ei anna valijale aimu, mida Eesti 200 siis täpsemalt Narvas kavatseb ette võtta ja teha teisiti kui konkurendid. Aga just seda tahaks uuelt tulijalt oodata.

Katri Raik oli selles debatis konkurentidest selgelt üle. Suutis peaaegu iga repliigiga jätta mulje, et tunneb olukorda Narvas paremini kui teised debatis osalejad. Mõtted olid selgelt sõnastatud. Teemaarendused olid loogilised ja voolavad, seda näiteks nii hariduse, vanalinna taastamise kui ka vaktsineerimise puhul.

Reageeris kiiresti ja täpselt ka Andrus Tamme rünnakutele. Tõi ka selgelt välja Narva linna ühe peamise probleemi: väikestest palkadest tuleneva vaesuse. Samas lahenduste osas, kuidas seda olukorda muuta, oleks oodanud ka temalt rohkem konkreetsust.

Maksim Vassin, Eesti Väitlusselts

Esimest korda Narva lähiajaloos on valimiseelne poliitiline maastik nii kirev, võitleb ju volikogu kohtade eest tervelt kuus valimisnimekirja ja üks üksikkandidaat. Sellises olukorras võiks tunduda, et ka väitlus tuleb huvitav ja terav.

Suurim osa seekordsest debatist möödus pigem saatejuhtide/kandidaatide intervjuu formaadis, ehkki saate lõpuks tuli ette paar katset teravaks väitluseks. Nii mõnigi kord tundus, et saates on ainult kaks külalist, Katri Raik ja Andrus Tamm (mis oli Narva praegust poliitilist olukorda arvestades ennustatav).

Aleksandr Andrejev (EKRE) tundis end väga ebakindlalt ning kippus oma vastuseid liigseid üldistama. Kõlasid sellised mõtted, et probleeme on ja neid on vaja lahendada, samas konkreetset plaani ega probleemide kirjeldust ei kõlanud.

Erilist initsiatiivi EKRE esindaja ei näidanud, vastas ainult saatejuhi küsimustele. Siiski, teistest paremini tuli ta tagasi oma valimisprogrammi juurde ning täiendas oma vastuseid valimisprogrammi punktidega, ehkki EKRE programmi me teame juba niikuinii.

Katri Raik (VL "Katri Raigi nimekiri"). Tugev etteaste Narva endise linnapea poolt. Oma sõnades oli konkreetne, vastas saatejuhtide küsimustele tsiteerides ning täiendades oma valimisprogrammi ja paar korda proovis teistele vastu vaielda ja teravamat diskussiooni algatada.

Tema sõnadest oli tunda, et ta teab, et on Narvas populaarne poliitik ning kõlas enesekindlalt, ehkki siin võis appi tulla linnapeaks olemise privileeg. Tunneb Narva probleeme ning omab enam-vähem selget visiooni sellest, kuhu linn peab liikuma.

Denis Larchenko (Eesti 200). Stabiilselt hea, ehkki mitte eriti silmapaistev. Vastas suuremas osas saatejuhtide küsimustele, kuid saate lõpupoole näitas rohkem initsiatiivi, võttis rohkem sõna ning vaidles teistele vastu. Oma sõnades oli konkreetne ning ei kippunud liigselt vastuseid üldistama.

Andrus Tamm (Keskerakond). Koos Katri Raigiga võttis väga palju sõna, algatas diskussioone ja näitas initsiatiivi. Samas, sõnavõttude sisust jäi vajaka. Saate esimestel minutitel ta ei eitanud, et Keskerakond annab erinevate nõukogude liikmete kohad oma inimestele, väga suure osa järgmistest sõnavõttudest moodustas Katri Raigi süüdistamine. Siinkohal oma ideid eriti palju ei tulnud ning oli ebaselge, mille eest Keskerakond seisab.

Üldisemat hinnangut andes jättis iga poliitik ühele küsimusele vastamata: miks on minu erakond/valimisliit teistest parem ja kuidas see teistest erineb? Ühiseid kohti oli väga palju, kuid erinevustest ei räägitud piisavalt. Seetõttu ei saanud ükski saate külaline minult maksimumpunkti.

Paar korda tekkis mulje, et grupp inimesi sarnaste mõtete ja maailmavaadetega otsustas niisama moodustada erinevad valimisnimekirjad. Väitlus võinuks olla veelgi põnevam, kui kohal oleks olnud ühe teise Narva endise linnapea valimisliit Elagu Narva.

Valimistulemust on raske ennustada. Puhtalt saatest järeldusi tehes, siis EKRE on üsna kurvas olukorras ning peab järgmise nädala jooksul korralikult pingutama. Valimispäeval tuleb põnev võistlus Keskerakonna ja Katri Raigi nimekirja vahel, kusjuures Katri Raigil on kõik eeldused ülejärgmisel pühapäeval valimisvõitu nautida. Eesti 200 saab volikokku sisse ning võib olla tähtis lüli koalitsiooni moodustamisel.