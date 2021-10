Katri Raik: Narva on muutunud

Narvas kohalikud valimised võitnud Katri Raik ütles ETV saates "Hommik Anuga", et valimised kinnitavad, et Narva on muutunud.

Raik ütles, et valimiste võit viib ta kolmandat korda Narva ning enam ta sealt ei lahku. "Narva on minu saatus, ma ei saa sellest enam lahti. Ma olen sealt kaks korda ära tulnud, ma kolmas kord enam ei püüa."

Raigi sõnul on Narvas hakkasid 20 aastaga tekkima nn poliitilised dünastiad ning see tuli lõhkuda.

"Ja lõhkuda saab seda ainult valija abil. Tegelikult on valimiste suur tegija mitte mina, vaid Narva inimene, kes mulle, eestlasele oma hääle andis, eesti keskealisele naisele andis Narva vene mees hääle. Mida me veel kurdame, et Narva ei ole Eesti linn? Muidugi on," rääkis Raik.

Tema sõnul on Narva muutunud ning seda näitab ka valimiskampaania. Ta selgitas, et kui varem on Narva inimesed kartnud linna eestindamist ja kõige eestikeelseks muutmist, siis kuigi seda hirmu on jätkuvalt veidi alles, seekordsetel valimistel see teemaks ei olnud.

"Esimest korda oli see, kui valimistel ei olnud juttu kodakondsusest ja vene koolist. Selles mõttes on Narva tõsiselt muutunud. Muidu oli alati, et kui tulid valimised, ükskõik millised, hakati rääkima sellest, et vene kooli tuleb kaitsta ja tuleb anda kõigile inimestele kodakondsus. Seekord neid teemasid enam üles ei võetud. Nii et Narva on tõesti muutunud."

Raigi kinnitusel lähevad Narva inimestele korda nende kodukohta puudutavad küsimused nagu bussiühendused, linnapingid, tänavaaugud, mahajäetud majad.

"Narva inimesele on oluline, et nende kodu oleks korras, maja ümbrus oleks korras. Sealt algabki nende Narva ja nende Eesti, seda tuleb mõista," märkis ta.

Raik ütles, et seekordsed valimised näitasid, et Narva on muutusteks küps.

"Nende valimiste võitja on Narva inimene, kes oli nõus hääletama muutuste poolt, kes ei hääletanud enam selle poolt, et Narva on vaene õnnetu koht, mida keegi ei armasta. Narva kohalik poliitika on ju aastakümneid ennast vastandanud Tallinnale ja riigipoliitikale ja retoorika on olnud see, et Narvat ja narvakaid keegi ei armasta, et Eestis on niisugune suur must jõud, kes Narvat vihkab. Nüüd narvakad usuvad, et sellist musta jõudu pole," rääkis Raik.