Eelnõu lubab tuuleparke lubavatele omavalitsustele talumistasu

Talumistasu piirmäär oleks maaismaatuuleparkidel kuni 0,5 eurot toodetud megavatt-tunni kohta. 100 MW suuruse tuulepargi puhul võiks aastane tasu seletuskirja järgi olla umbes 150 000 eurot. 50 protsenti saadud rahast jagab omavalitsus toetustena inimeste vahel, kes elavad sõltuvalt tuulikute kõrgusest pargist kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See 0,5 on olnud selline, millega arendajad ütlevad, et ka väga väikeste toetuste ajal oleks võimalik neid parke rajada ilma suuremate probleemideta, aga jällegi, see on arutelukoht. Võib minna ka suuremaks, aga peab lihtsalt ka vaatama, et pargid saaks rajatud," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga.

Lääne-Nigula vald lõpetas selle aasta alguses Risti lähedale kavandatud tuulepargi eriplaneeringu. Vallavolikogu esimehe Neeme Suure sõnul on hea, kui talumistasu küsimus saab seadusega paika pandud. Samas toonitab ta, et praeguseks arendaja poolt kohtus vaidlustatud Risti tuulepargi otsust see ei mõjuta, sest selleks olid vallal muud põhjused.

"Üks oli kindlasti kohalik avalik huvi, teine nendest oli kohalik planeeringuline nägemus üldse piirkonna arengust ja kolmas oli konkreetne planeerimisprotsess ise," põhjendas Suur.

Meretuulepargi puhul saaks 20 kilomeetri raadiuses asuv omavalitsus talumistasuks kuni viis protsenti hoonestustasust. Kui omavalitsusi on seal rohkem kui üks, läheb raha jagamisele proportsionaalselt selle põhjal, kui suur osa nende maismaapinnast piirkonda jääb. Meretuuleparke Eestis seni ehitatud pole.

Varem rajatud maismaatuulepargid pääsevad aga talumistasust.

"See on küsimus õiguslikes ootustes. Kui arendajad on juba oma investeeringud teinud, juba saavutanud kokkulepped, juba täna on teatud kohaliku kasu mudelid kasutuses, siis neile nüüd tagantjärele kehtestada mingisugune uus regulatsioon, mis tekitab neile täiendavaid kulusid, ei ole väga hea lahendus," ütles Uiga.

Lisaks näeb eelnõu ette, et meretuulepargi piirkonnas eelneval viiel aastal püügiluba omanud kalandusettevõtjad võivad küsida saagi vähenemise korral toetust.

Eelnõu loodetakse riigikokku saata järgmise aasta esimesel poolel.