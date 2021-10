Taliban hoiatas otsekohtumisel USA-d režiimi destabiliseerimise eest

Afganistani valitsev islamiliikumine Taliban hoiatas laupäeval esimestel otsekõnelustel pärast USA vägede lahkumist Ühendriike, et see režiimi ei destabiliseeriks, ütles talibite välisminister Amir Khan Muttaqi.

"Me ütlesime neile selgelt, et katsed destabiliseerida Afganistani valitsust ei too kellelegi head," lausus Muttaqi pärast Doha kõnelusi Afganistani riiklikule uudisteagentuurile Bakhtar.

"Head suhted Afganistaniga on kõigile kasulikud. Midagi ei tohiks teha Afganistani olemasoleva valitsuse nõrgestamiseks, mis võib tekitada inimestele probleeme," hoiatas ta salvestatud ja uudisteagentuuri AFP tõlgitud avalduses.

Muttaqi tegi oma avalduse esimesel kahest kõnelustepäevast Ühendriikidega, mille delegatsiooni juhivad välisministeeriumi eriesindaja asetäitja Tom West ja USA arenguabiagentuuri tippametnik Sarah Charles.

Ühendriigid ei ole kohtumist veel kommenteerinud.

Taliban haaras Afganistanis võimu augustis, kui USA lõpetas oma 20 aastat väldanud okupatsiooni taandumisega, mis hõlmas ka välismaalaste ja afgaanide kaootilist evakueerimist.