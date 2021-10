USA keeldus Talibanile miljardite dollarite ulatuses varade üleandmisest

Taliban haaras Afganistanis võimu augustis. Nädalavahetusel toimus esimene kohtumine USA ametnike ja Talibani vahel. Islamistid nõuavad miljardite dollarite üleandmist, et vältida Afganistani majanduse kokkuvarisemist. Külmutatud reservide suurus on umbes seitse miljardit dollarit, vahendas The Times.

Washington blokeerib endiselt miljardite dollarite ulatuses välisreserve, mis kuulusid Afganistani endisele valitsusele. Talibani teatel on režiim USA positsioonis pettunud, kuid jätkab siiski Washingtoniga suhtlemist.

"Taliban nõudis Afganistani uue valitsuse tunnustamist ja külmutatud vara tagastamist. Mõlemal poolel on küsimustes eriarvamused. Vajame riigi juhtimiseks rahvusvahelist abi. USA on maailmas juhtiv riik ja neist sõltub meie ülemaailmne tunnustamine," ütles anonüümseks jäänud Talibani ametnik.

Läbirääkimised toimusid Katari pealinnas Dohas. USA delegatsiooni juhtis Luure Keskagentuuri (CIA) asedirektor David Cohen. Laiaulatuslikus dialoogis arutasid mõlemad pooled terrorismivastast võitlust ja Afganistani süvenevat humanitaarkriisi.

Talibani delegatsiooni juhtis Afganistani välisministri kohusetäitja Amir Khan Muttaqi. Delegatsiooni kuulus veel Talibani luurejuht Abdul Haq Wasiq. Väidetavalt on Wasiqil sidemed ka Al-Qaedaga.

Muttaqi nõudis nädalavahetusel ka rahvusvahelist abi. "Afganistani tuleb varustada vaktsiiniprogrammis, et tõrjuda koroonaviiruse levikut," ütles Muttaqi.

Taliban on üha rohkem hädas ka terroriorganisatsioon ISIS-K tegevusega.

ISIS-K ehk ISIS Khorasan on Islamiriigi Afganistani piirkondlik haru, mis loodi 2015. aastal ja on Talibani verivaenlane.

ISIS-K peab Talibani liiga leebeks. Khorasan on kohalik nimi Kesk-Aasia ja Lõuna-Aasia piirkonnale. Piirkonda kuulub ka Afganistan.

ISIS-K suurendab Afganistanis rünnakuid. Islamistid värbavad ka rahulolematuid võitlejaid, kes pole rahul uue Talibani režiimiga.

Talibani pressiesindaja Suhail Shaheen väitis, et Taliban ei vaja ISIS-e-vastasel võitlusel USA abi.

"Afganistani siseküsimusi saab lahendada ainult meie valitsus. Me ei luba välisriikide sekkumist, et võidelda selliste rühmituste vastu nagu ISIS. Me võitleme nendega, et kaitsta oma kodanikke," ütles Shaheen.