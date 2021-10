Politseil on valimispettuste avastamiseks pool Ida-Virust erijälgimise all

Üks mure, mis valimisi musta varjuna saadab, on valimispettused, näiteks häälte ostmine. Ida-Virumaal on politsei tähelepaneliku jälgimise alla võtnud kaheksastst omavalitsusest neli, kus on suur tõenäosus ebaausaks käitumiseks.

Eelmiste kohalike omavalitsuste valimiste järel said Ida-Virumaal kriminaalkaristuse kolm sullerit, kes olid kandidaatidele hääli ostnud. Enne järgmisel nädalal algavaid valimisi pidas politsei vajalikuks teha ennetavad vestlusringid Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva ja Sillamäe kandidaatidega.

"Me oleme tõesti valinud välja need omavalitsused, kus on korruptsioonirisk või -oht kõige kõrgem. See, kuidas me oma ohtusid ja riske hindame, on väga lihtne. Vaatame tagasi möödunud aega ja hindame, kas ühes või teises kohas on olemas riskid, mis on seotud korruptsiooniga või praegusel juhul valimispettusega," lausus ida prefekt Tarvo Kruup.

Politsei tervitab valimispettuste infot koguvaid kodanikualgatusi eeldusel, et saadud teavet jagatakse korrakaitsjatega.

"Igasugune kodanikualgatus, mis vähendab korruptsiooni või suurendab valimiste ausust, on väga teretulnud. Aga esimesena tuleks teavitada ikka politseid. Oluline on, et info jõuaks kiiresti politseini, et meil oleks võimalik neid teateid ja vihjeid kiiresti kontrollida," lausus Kruup, ja lisas, et teada tuleks õigusrikkumisest anda kas telefonil 112 või kirjutada korruptsioonivihje@politsei.ee.

Arvestades e-hääletamist, juhib politsei tähelepanu sellelegi, et inimesed oleks hoolikad oma ID-kaardi ja PIN-koodidega, vältimaks nende sattumist pahatahtlike kavatsustega inimeste kätte.