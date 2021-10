Valgevenelased on pettunud Eesti jalgpalliliidu poliitpiirangute pärast

Eestis elavad Valgevene opositsionäärid on pettunud, et Eesti Jalgpalli Liit (EJL) keelas neil reedel tulla kahe riigi koondiste mängule praeguste Valgevene võimude keelatud rahvusvärvides.

"Meil ei ole midagi ette heita Eesti riigivõimudele ja politseile, kes andsid meile loa mängueelseks rongkäiguks ja turvasid meie liikumist Vabaduse platsilt Lilleküla staadioni juurde. Küll aga oleme rahulolematud jalgpalliliidu ja A Le Coq Arena juhtkonna käitumisega," ütles MTÜ Valgevene Maja juhatuse liige Vitali Moltšanov esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul küsisid nad EJL-lt piirangute kohta mängul ning neile vastati, et staadionile ei lubata valge-puna-valgete lippude ega Valgevene praeguse juhtkonna vastaste loosungitega. Lipud ja loosungid panidki valgevenelased korrektselt ära, enne kui areenile läksid. Staadionile minnes keelati neil aga ka sisenemine rahvusvärvides kombinesoonides, mis nad oma tavariiete peale olid tõmmanud.

Piektdien Tallinā spēlēja Igaunijas un Baltkrievijas futbola izlases. Baltkrievu līdzjutējiem ne vien neļāva stadionā ienest balti-sarkan-baltos karogus, bet arī lika novilkt drēbes nacionālajās ⚪️⚪️ krāsās. pic.twitter.com/BNVp4ZCccO — Nepareizais (@realNepareizais) October 10, 2021

"Ma ei ole küll jurist, aga mulle tundub, et siin on tegemist sõnavabaduse piiramisega," ütles Moltšanov.

Jalgpalliliidu pressiesindaja Mihkel Uiboleht ütles ERR-ile, et rahvusvahelisi jalgpallimänge korraldatakse Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) ja Euroopa Jalgpalliföderatsiooni (UEFA) reeglite järgi, mis ütlevad, et sümbolid ja tegevused, millel on mistahes poliitiline taust või sisu, on staadionil keelatud ja keskendutakse spordile.

"Asi ei ole selles, keda toetab keegi poliitiliselt, küsimus on selles, et jalgpallimänguks on sätestatud sellised reeglid ja muu hulgas on reegel, et jalgpall institutsioonina ei võta poliitilisi seisukohti kellegi poolt ega vastu," rääkis Uiboleht. "Mõistagi pole siin vahet, kelle poolt või vastu ollakse. Taoline olukord on jalgpallis toimetavate inimeste ja fännide jaoks tavapärane ja tuleneb rahvusvahelistest reeglitest, mille täitmist kontrollib mängule määratud delegaat, kes tuleb alati neutraalsest riigist. Nii oli ka reedel," tõdes Uiboleht.

Tema sõnul sai jalgpalliliit kaks nädalat enne mängu kohaliku Valgevene kogukonna esindajaga kokku ning talle selgitati, millised kohustused on korraldajal UEFA ja FIFA reeglitest lähtuvalt. "Kohtumine oli väga konstruktiivne ja möödus vastastikku mõistvas õhkkonnas. Ka sellised kohtumised on jalgpallimängude planeerimisel tavapärased," ütles Uiboleht.

Nii UEFA kui FIFA ütlevad, et mistahes poliitilised aktsioonid on keelatud. Samas need inimesed oli teadlikult vastavalt riietunud, rääkis jalgpalliliidu pressiesindaja. "Küsimus oli selles, et ei lubata aktsiooni, mida aga kombinesooni kandmine oli poliitiline aktsioon," rõhutas Uiboleht.

Küll aga ei keelanud keegi inimestel tulla staadionile punavalges jopes või ei sunnitud kedagi ära võtma samade värvidega kampsunit, märkis ta ning lisas, et ka selliseid inimesi oli staadionil.

Ka Moltšanov rääkis sellest, et staadionil oli Eesti fännisektoris näha vähemalt ühte valge-puna-valget lippu ning korraks rulliti seal lahti ka loosung, mis meenutas Valgevene võimude vahistamisoperatsioonis septembri lõpus hukkunud Andrei Zeltserit.

Samuti tänas ta Eesti jalgpallisõpru, kes vahepeal toetasid ka Valgevenet ning hüüdsid opositsiooni loosungit Жыве Беларусь! (Elagu Valgevene!). Moltšanov märkis ka, et staadionil ei olnud peale ametliku Valgevene lipu kusagil näha rohepunaseid värve.

Eesti koondise fänn Valgevene hümni ajal Valgevene valge-puna-valge rahvuslipuga.



Estonian football fan holding a flag for #FreeBelarus and @Tsihanouskaya during the national anthem. pic.twitter.com/Cftd2ooDlr — Ott Järvela (@ottjarvela) October 8, 2021

Küsimusele, kui suur oleks olnud trahv, kui EJL poleks takistanud Valgevene opositsiooni oma rahvusvärvides staadionile tulema, ütles Uiboleht, et seda on raske hinnata, kuid UEFA trahvid sel teemal algavad tavaliselt 10 000 eurost, aga poliitilised teemad on tavaliselt "kallimad".

Augustis pälvis Eestis tähelepanu Tallinna lennujaama otsus võtta enneaegselt maha seal üleval olnud Fotografiska fotonäituse Aleksandr Lukašenko diktatuurile vastu hakkavatest Valgevene naistest.