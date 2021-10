Galerii ja video: Kaljulaid andis presidendiameti Karisele üle

Ameti üleandmise tseremoonia algas Kadriorus, kus Karis koos abikaasaga kohtus ametist lahkuva presidendi Kersti Kaljulaidi ja tema abikaasaga.

Kadriorust siirdusid Kaljulaid ja Karis riigikokku, kus viimane andis ametivande ja talle pandi kaela ametikett.

Nii ametist lahkuv president kui vastne riigipea pidasid parlamendi ees ka kõne.

Kaljulaid ütles riigikogu ees esinedes, et presidendi sõnastada on Eesti siht. "Parlamentaarne Eesti toetub just oma piiratud võimuga riigipeale, kes peab meie kõigi jaoks sõnastama, kust me tuleme ja kuhu läheme. Seda ootab temalt rahvas," kõneles Kaljulaid.

Sel nädalal alanud kohalikest valmistest kõneledes ütles ta, et parim tugi, mida rahvas saaks riigipeale pakkuda, on minna valima ning mitte jätta otsustamata, sest muidu otsustavad teised.

"Hea riigikogu, ütlen teile siinkohal nägemiseni. Ja kes teab, mis tulevik toob ja mis rollides me siin saalis veel kunagi kohtuda võiksime," sõnas Kaljulaid.



Ametisse astudes andis Alar Karis ametivande Eesti rahvale. Pärast ametiketi vastuvõtmist meenutas Karis, et tema ideaal on tark rahvas.

"Venekeelsetes lasteaedades on tasuta eesti keele tunnid, kuid lastevanematel on võimalik juurde osta lisatunde, millest saavad osa ainult need lapsed, kelle ema-isa selle eest maksavad. Kõigil selleks raha ei ole. Nii hakkab juba lasteaias tekkima rahast sõltuv ebavõrdsus," rääkis Karis.

Ta lisas, et see takistus laste haridusteel oleks lihtsalt lahendatav. Eesti võitlust pandeemiaga võrdles Karis sprindi asemel roiutava 50 kilomeetri kõndimisega.

"Sugeneb tunne, et tõenduspõhine meditsiin astub kriisis edasi arglikul kukesammul ning rahva igapäevaelu seadvad otsused tunduvad juhusliku rapsimisena, sest nende põhjendamine on abituks jäänud. Enesekindlus lahtub seal, kus hakkab laiutama tüdimus ja hirm," kõneles president.

Karis lubas lähipäevil kohtuda nii teadusnõukoja kui tervise- ja tööministriga, kellele lubab olla nõudlik, kuid kaasamõtlev partner.

Esmaspäeva õhtul toimus Kadrioru kunstimuuseumis Alar Karise ja Kersti Kaljulaidi vastuvõtt põhiseaduslike institutsioonide esindajatele, valitsuse liikmetele, kõrgematele riigiametnikele ja diplomaatilisele korpusele