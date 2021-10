Politsei otsis Valga-, Võru- ja Viljandimaal illegaale

Kuigi igapäevane pisteline kontroll piirialal on tavapärane, pole politsei nii suurte jõududega piiriäärseil teedel väljas olnud. Peatati kõiki liiklejaid ja kontrolliti rohkem kui 450 sõidukit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kontrollime sõidukeid, sõidukeis viibivaid isikuid ja veendume, et kõigil isikuil oleks dokumendid korras ja nad võivad Eesti Vabariigis viibida. Ja samuti vaatame, et sõidukeis pole keelatud esemeid või aineid," selgitas Kagu politseijaoskonna välijuht Kristo Lindsalu.

Kaks inimest, kel polnud kaasas dokumente, saadeti tagasi Lätti. Erinevate rikkumiste tõttu algatati 14 väärteo- ja kaks kriminaalmenetlust.

"Piiriäärsel alal toimivad ka ühispatrullid koos Läti politseiga. Ka see on üks meede, kuidas hoida siin olukorral silma peal, et jätkuvalt veenduda, et meie riigis ei oleks isikuid, kes siin viibida ei tohi," ütles Lindsalu.