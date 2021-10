Valitsus jõudis energiahindade leevendamises sisulisele kokkuleppele

ERR-ile teadaolevalt jõudsid koalitsioonierakonnad kolmapäevasel arutelul kaheosalises meetmes sisulisele kokkuleppele, kuid jätkavad aruteluga neljapäeva hommikul.

Valitsus vajab enne meetmete lõplikku otsustamist kinnitust ka konkurentsiametilt, kas meetmed on sellisel kujul teostatavad.

Meetme esimeses pooles soovib valitsus tänavu oktoobrist kuni tuleva aasta märtsini hüvitada pool võrgutasust.

"Meie kindel soov on vähese sissetulekuga inimestele, leibkondadele kompenseerida hinnatõusu energiakandjate osas, mis on toasoe, elekter ja gaas," ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas "Aktuaalsele kaamerale".

Teise osana meetmest plaanib valitsus maksta kohalike omavalitsuste kaudu täiendavat toetust väikese sissetulekutega peredele. See peaks mõjutama ligikaudu 72 000 leibkonda.

"Võrguteenus, mis meil kõigil on arvel, et ka see võiks olla järgneval kuuel kuul poole väiksem. Siin tuleb täpsustada, kas seda on võimalik teha ja ma loodan, et seda suudetakse homme lõunaks selgeks teha," sõnas Ratas.

Ühe võimaliku meetmena oli arutluse all ka käibemaksu langetamine, kuid selles kokkulepet ei saavutatud.

"Ma isiklikult arvan, et kõige mõjusam oleks ka tegelikult käibemaksu langetamine nii toasoojale, elektrile kui ka gaasile. Seda kokkulepet täna koalitsioonis ei ole," lisas Ratas.

Toetusmeetmed plaanib valitsus hüvitada ülelaekunud CO2 kvoodimüügi tuludest ja valitsuse reservist.