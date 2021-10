Aas: võrgutasude kompenseerimine läheb maksma ligikaudu 75 miljonit

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa (KE) sõnul läheb tarbijatele võrgutasude kompenseerimine maksma aastas ligikaudu 150 miljonit eurot ehk plaanitud pooleaastasel perioodil 75 miljonit eurot. Kuigi ühe võimalusena oli valitsuses arutluse all ka käibemaksu langetamine, siis see on ministri sõnul meetmena liiga keeruline ja aeganõudev.

Aasa sõnul võib loota, et meetmed saavad kinnitatud neljapäeva või reede jooksul. "Hetkel käib nende põhimõtete täpsustamine ministeeriumite ja ettevõtetega, et see otsus oleks ka selline, mis on seaduslikult igatpidi korrektne," ütles Aas.

"Tuleb arvestada seda, et ka võrgutasud puudutavad kõiki kodutarbijaid ja ettevõtteid. Käibemaksu langetamine oleks küll administreerimise poolest lihtne ja me oleme seda ka arutanud, aga teisalt jälle seadusandlikult võtab käibemaksu langetamine rohkem aega," sõnas Aas.

Aasa sõnul on nii erakonnas kui ka valitsuses arutatud kõiki variante tarbijatele hinnatõusu pehmendamiseks ja ka käibemaksu langetamine oli üks neist, kuid praegu proovitakse leida lahendust, mis oleks kõige kiirem.

"Kui me lähme võrgutasude langetamise teed, siis loomulikult peab riik need võrguettevõtjatele kompenseerima, et oleks võimalikult õiglane. Kui me räägime summadest, siis suurusjärgust 150 miljonit eurot," ütles ta.

Raskes majanduslikus olukorras olevad pered saavad toetust taotluse alusel kuus senti kilovatt-tunnilt.