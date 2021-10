Teadlased üritavad Võrumaal endist sood taas ellu äratada

Võrumaal asuvas Esssoos lõpetati turbakaevandamine aastakümneid tagasi, aga sellest hoolimata ei ole taimestik freesturbamaardlas hakanud kasvama. Nüüd umbes 18-hektarilisele turbaväljale sambla ja põhu laotamine peaks looma eelduse, et sootaimestik saaks ajapikku juurduda.

"RMK eesmärk on selles jääksoos taastada looduslik ökosüsteem, et taastuks soo elupaik kiiremini, et me saaksime leevendada jääksoost tulenevat keskkonnakoormust näiteks kasvuhoonegaaside peal. Väheneb kindlasti ka tuleoht alale," rääkis RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid.

Eestis on sarnaseid turbarabasid palju, kus peale turbakaevandamist on taimestik vaja taastada.

"Esimese väljaku peal on kraavid täidetud suurel ühtsel pinnal. Me laotame turbasambla fragmente ja vaatame, kuidas nende kasvamine edeneb. Siis me kõrvaloleval väljakul paneme plommid, pinnaspaisud kraavide peale, ja tõstame veetaset ja laotame fragmente ja kontrollime ka seda, kui kiiresti toimuks iseseisev taastumine juhul, kui kraavid on suletud," kirjeldas Tartu Ülikooli loodusgeograafia kaasprofessor Ain Kull.

Esssoos katsetatakse erinevaid tehnoloogiaid selleks, et tulevikus leida paremad võimalused turbarabade loodusliku koosluse taastamiseks.

"Sisuliselt töötab Esssoo meie jaoks kui välilaboratooriumi erinevate korrastamismeetmete võrdluseks, sest iga eri meede on erineva maksumusega. Kui me suudame saavutada hea taastumise soo taimedega odavamalt, siis see on kõige perspektiivikam lahendus," lausus Kull.