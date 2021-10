Samost: Keskerakond on end valimiste finiši eel kokku võtnud

Kui paari nädala eest paistis olevat üsna selge, et Keskerakond ei saa Tallinna volikogus absoluutset häälteenamust, siis viimaste nädalate kampaania tõttu on neil tekkinud vähemalt võimalus see saada, ütles ajakirjanik Anvar Samost ERR.ee reitingute erisaates.

Keskerakond on kasvatanud toetust nii ERR-i tellitud riigikogu valimisi puudutavas Turu-uuringute AS-i küsitluses kui ka Norstati spetsiaalselt Tallinna kohalike valimiste küsitluses. Turu-uuringute küsitluses on Keskerakond taastanud oma liidripositsiooni nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal.

"Viimastel päevadel on Keskerakond saavutanud tavapärase valimiste eelse vormi. Keskerakonna iga liigutus on arusaadav ja suunatud oma valijaskonnale. Vana hea Keskerakond kampaania tehnoloogia mõttes on tagasi," sõnas Samost.

Ta tõi välja, et kohalikud valimised Tallinnas on erakonna valimised ning kui Keskerakonna juhid räägivad elektri hinnast või koroonapiirangutest, siis räägivad nad Tallinna valijatega.

"See on hästi planeeritud ja tehniliselt hästi läbi mõeldud. Nii eestikeelset kui ka venekeelset valijat silmas pidades."

Samost lisas, et Keskerakond ei tee seda viga, mida nad tegid vahetult enne viimaseid riigikogu valimisi.

"Nädal paar enne riigikogu valimisi lagunes Keskerakond laiali üksikküsimusega, milleks oli Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekeel. Nende sõnumitest ei saanud aru ei eestikeelne ega venekeelne valijad. Nüüd nad seda viga ei tee, vaid on oma sõnumiselguses väga täpsed," märkis Samost.

Küsitluse läbi Tõnis Stamberg Turu-uuringute AS-ist ütles, et kui võtta kõrvale teised erakonnad, siis nad jäävad enne valimisi kampaania tehnoloogilises mõttes Keskerakonnale selgelt alla.

Stamberg tõi ka välja, et valimiste lähenedes on muutunud inimeste valimiste eelistused selgemaks ning et oluliselt on vähenenud nende inimeste hulk, kes ei osanud oma arvamust avaldada.

"Osad poliitikud, kes muidu istusid kabineti vaikuses, on hakanud nüüd suhtlema oluliste valijagruppidega. Ja kui partei üldine kampaania käib ka taustal, siis inimeste eelistus hakkab ka välja kujunema," sõnas Stamberg.

ERR-i ajakirjanik Urmet Kook ütles, et Tallinn Eesti pealinnana on kohalike valimiste kontekstis mõistagi tähtis, sest see võib kaasa tuua ka arengud Toompeal, kui mõnel erakonnal või poliitikul peaks minema näiteks väga halvasti või hoopis ootamatult hästi.

"Näiteks kui Tanel Kiik teeb Põhja-Tallinnas väga hea tulemuse, siis on tema väljavahetamine palju raskem. Kuid ära ei tohi unustada ka üle-eestilist vaadet. Eelmistel kohalikel valimistel olid kõige edukamad Keskerakond ja valimisliidud, kes said üle Eesti kokku üle 27 protsendi häältest. EKRE sai nelja aasta eest üle-eestiliselt alla seitsme protsendi häältest, kuid vaadates, kui jõuliselt nad on üritanud nüüd igas omavalitsuses välja tulla, siis kindlasti saab nende tulemus üle-riigilises vaates olema suurima muutusega. Ja selle pealt on neil hea riigikogu kampaaniat tegema hakata," sõnas Kook.