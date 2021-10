Norstati uuring: valimisvõit Tallinnas Keskerakonnale ainuvõimu ei too

Keskerakonda toetab Tallinnas 42,3 protsenti, Reformierakonda 17,6 protsenti ning Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 13,1 protsenti 16-aastastest ja vanematest Tallinna elanikest.

Tegemist on küsitlusega, kus vastajale esitati piirkonna täielik valimisnimekiri. Viimane valimiste-eelne küsitlus viidi läbi 24. septembrist 13. oktoobrini ning telefoniküsitlusele vastas 2216 valimisõiguslikku Tallinna elanikku.

Küsitlus viidi läbi nimekirjade põhjal selliselt, et pärast taustküsimustele vastamist saadeti inimestele veebilink, kus oli võimalik teha valik oma ringkonna kandidaatide seast.

Küsitluse tulemuste põhjal saaks Keskerakond Tallinna Linnavolikogus 35 kohta kokku 79 kohast. Reformierakond saaks 14 kohta ning paremuselt kolmanda tulemuse teeks EKRE, kes saaks 11 kohta. Volikokku pääseksid veel Eesti 200 seitsme kohaga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) seitsme kohaga ning Isamaa viie kohaga.

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul võrreldes eelnevate küsitlustega suuri muutusi toetuse jaotuses ei ole Tallinnas näha, kuid ära tasub märkida siiski, et Keskerakond on oma positsiooni natuke parandanud ning tema peamised konkurendid on vähesel määral toetust kaotanud. "Samuti on viimastel nädalatel suurenenud ennustused selles osas, kui palju inimesi Tallinnas valima läheb, kuid osaluse plahvatuslikku kasvu võrreldes eelmiste valimistega me siiski väga suure tõenäosusega ei näe," kommenteeris Mölder.

"Absoluutse enamuse saavutamine võib seega tunduda Keskerakonna haardest väljas, kuid mitmete neile soodsate asjaolude kokkulangemine võib selle siiski muuta võimalikuks. Väga palju sõltub sellest, mis juhtub valimiskünnise ümber. Kui Isamaa peaks kaotama mõne protsendi oma häältest ning jääma napilt valimiskünnise alla ning kui teiste valimiskünnise alla jäävate erakondade ja valimisnimekirjade, näiteks Roheliste toetus peaks ühe-kahe protsendipunkti võrra suurenema, saaks Keskerakond automaatselt ilmselt kolm kohta juurde. Valimiskünnise ületanud nimekirjade kohtade osakaal volikogus sõltub sellest, kui palju hääli läheb kaduma ehk siis künnise alla jäänud erakondadele," arutles Mölder.

Kui sellele lisaks koguks Keskerakond endale veel paari protsendipunkti jagu hääli juurde, olekski neil ilmselt 40 kohta Tallinna volikogus koos.

"Tervikpildis peaksid liikuma vaid üksikud protsendipunktid siia ja sinna. See ei pruugi tunduda palju, kuid kõigi nende muutuste juhtumine koos ja korraga on siiski väga ebatõenäoline. Isamaal peaks minema Tallinnas erakordselt halvasti ning samal ajal peaks Keskerakonnal ja Rohelistel minema erakordselt hästi, et Keskerakonna ainuvõim taasrealiseeruks," ütles Mölder.

Kui Isamaa toetus jääb sinna, kuhu ta oodatavalt jääb ehk viie ja kümne protsendi vahele ning kui Rohelised teevad samuti oma oodatud paariprotsendise tulemuse, peaks Keskerakond aga oma toetust võrreldes nende küsitlustulemustega väga oluliselt suurendama, et tagada ainuvõim. Siis peaks Keskerakond kokku saama vähemalt umbes 48 protsenti häältest, märkis Mölder.

"Seega on hetkel olukord veel selline, et Keskerakond Tallinnas absoluutset enamust ei saavuta. Kuid see ei tähenda, et neil pingutada ei tasuks ja kindlasti ei tähenda see ka seda, et nende konkurendid võiksid veel viimastel otsustavatel hetkedel hoo maha võtta," lisas teadur.

Norstati küsitlus viidi Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi 24. septembrist 13. oktoobrini 16-aastaste ning vanemate Tallinna elanike seas telefoni teel ja selles osales kokku 2216 vastajat.