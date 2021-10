Tamkivi peab RAB-i ja finantsinspektsiooni algatusi ettevõtlust kahjustavaks

Ettevõtja ja Eesti IT- ja idufirmade üks nähtavamaid eestkõnelejaid Sten Tamkivi sõnas Twitteri vahendusel, et finantsinspektsiooni ja rahapesu andmebüroo süstemaatiline kahju legaalse ettevõtluse võimalikkusele ja mainele Eestis kasvab hirmutava kiirusega.

Tamkivi peab silmas rahapesu andmebüroo (RAB) juhi Matis Mäekeri ettepanekut tühistada sadade ettevõtete krüptovaluuta tegevusload, et võidelda rahapesuga.

RAB seisukoht selle juhi Matis Mäekeri sõnul on, et kehtivat seadusandlust virtuaalvääringute teenusepakkujate osas tuleb karmistada eelkõige ausate kavatsustega ja Eestiga päriselt seotud ettevõtete hüvanguks.

"Täna on Eesti võtnud endale riski, mis võib kogu sektorile kaasa tuua suure mainekahju," sõnas Mäeker ERR-ile. "Hetkel on Eestis virtuaalvääringute teenusepakkuja tegevusloaga ligi 400 ettevõtet. Seda on jätkuvalt rohkem kui ülejäänud Euroopa Liidus kokku."

"Võrdluseks, maailma finantskeskuses Singapuris on väljastatud vaid üks selline tegevusluba, Ühendkuningriigis 12. Samuti suurriigid, kellel on aastatepikkune järelevalve kogemus ja -võimekus on samuti võtnud aja ja kaalunud põhjalikult virtuaalvääringute teenusepakkujate litsentseerimist. Näiteks Hollandis on tänaseks välja antud 24 tegevusluba, Prantsusmaal 26 ja Saksamaal ainult kolm."

Sten Tamkivi peab valeks lähenemist, justkui krüptovaluuta võrdsustatakse millegagi, mida kasutavad kurjategijad.

"Kuulanud kohalikke ja globaalseid web3 ehitajaid, kes küsivad, kas Eesti on lõplikult lolliks läinud "krüpto = see, mida kasutavad kurjategijad" üldistustega. See on sama, nagu öelda "keelame ära sularaha", või "paneme kinni selle HTTP WWW" (aastal 1996)," kirjutas ta Twitteris.

"Me räägime tänaseks 2,5 triljoni suuruse turumahuga, ülikiiresti kasvavast "uuest internetist", mida proovida laia pintsli ja karmi paragrahviga piiri taha tagasi toppida on lootusetu ja Eestile kahjulik," oli Tamkivi nördinud.

Mäeker leidis aga, et juhul, kui rahapesu või terrorismi rahastamise riskid siiski realiseeruvad, on kannataja meist igaüks, mõjutades negatiivselt Eesti mainet.

"Turuosaliste arvu ja nende tänast riskikontrollisüsteemi pigem madalamat kvaliteeti arvestades võtaks riigil aastaid, et viia kõikide turuosaliste süsteemid ja kontrollid nõuete ning riskidega kooskõlla," sõnas ta. "Riskid, mis oma sisus kasvavad iga päev, realiseeruvad aga täna."

Tamkivi nõustus, et probleem on küll olemas, aga et kui kusagil on päriselt probleemiks Venemaa või terroristide rahapesu, ei saa olukorra lahenduseks olla kogu krüpto-tehnoloogiasektori paariaks kuulutamine ja ära blokeerimine.

"Puhtalt see jõuvahekord ei toimi, et riik teeb ainult ähvardusi, keelde ja sundi, kohapeal ja rahvusvahelises meedias," kirjutas Tamkivi. "Ja vabatahtlikud ettevõtjad jooksevad sabas, et siluda, vabandada ja "proovida kujundada positiivset keskkonda"."

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt vastas Tamkivile, et riigi ülesanne on leida tasakaal innovatsiooni ja turvalisuse vahel. "Äriliselt puhta innovatsiooni toetamine on mulle väga oluline. Ausad tegijad on jätkuvalt teretulnud, kuritarvitajatele ei ole Eestis kohta."

Mäekeri lisas, et Eesti riik on välja andnud tegevusload keskkonnas, kus kõik kaasnevad riskid ei olnud teada, mistõttu ei olnud riik seadnud ka riskipõhiseid nõudeid osapoolte riskikontrollisüsteemidele.

Tamkivi sõnul muudab kogu olukorra veel keerulisemaks see, et ükski korrektne ettevõtja, keda finantsinspektsioon ja RAB kiusavad, ei julge oma kogemusest avalikult rääkida.

"Läbipaistmatuid viise nendega edasi venitada ja käru keerata on liiga palju," möönis ta.

Tamkivi näeb lahendusena, et mitmed ettevõtjad ning asjatundjate ühendused oleks valmis nõu ja jõuga appi tulema, kuid selle eelduseks on riigipoolne positiivne vaade, mitte enda jõu peale surumine.

Mäeker lisas, et kuna hetkel ei võimalda kehtiv õigus kõiki tegevuslubasid tühistada, toetavad nad rahandusministeeriumi algatatud seaduseelnõu kiiret vastuvõtmist, mis muudab virtuaalväärinute teenusepakkujate tegevuskeskkonna läbipaistvamaks.

"Lähtuvalt valitsemise heast tavast on rahandusministeerium seaduseelnõu kooskõlastamisel kaasanud ka ettevõtjaid," ütles Mäeker.